Esenler\'de "Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Tevfik Göksu: - "Festivalimize katılan çocuklarımız, kendi ülkelerinden unlarını getirdiler. Biz burada unları karacak, içine bu toprakların kardeşlik mayasını katacağız. Hazırladığımız bu barış ekmeklerini, Esenlerli çocuklarımızın imzasıyla birer mektup eşliğinde PTT aracılığıyla tüm dünya liderlerine göndereceğiz"

Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfının destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, "Avrasya'nın Çocukları" temasıyla 12 ülkeden çocukları bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bugüne kadar 93 farklı ülkeden 1500 çocuğu bu anlamlı etkinlik kapsamında ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.

Göksu, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve milli egemenliğin ilanı olan bu özel günün dünya insanlığı için ne ifade ettiğini, en temel ihtiyaç olan ekmek ve saflığın simgesi çocuk üzerinden anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Göksu, 16 yıldır, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocukla "barış, huzur ve ekmek" dediklerini anlatarak, "Ancak biz bu değerleri savundukça, yeryüzünü kana bulayan, başkalarının rızkına el koyan küresel emperyalist güçler, insanlığa yeni acılar yaşatmaya devam ediyor. Bizler, inatla, aşkla ve heyecanla barış demeye devam edeceğiz. Çünkü bizim medeniyetimiz bir barış medeniyetidir. Mensup olduğumuz din, merhameti, adaleti ve ezenin değil ezilenin yanında olmayı emreden bir dindir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan, çocukların duaları ve barış ekmeği aracılığıyla tüm dünyaya seslendiklerini dile getiren Göksu, "Umuyoruz ki bu mesaj vicdanlarda karşılık bulur ve insanlığı katledenler, aynanın karşısına geçip 'Bu insanlığı nereye götürüyoruz?' diye sorar." dedi.

Göksu, "Bugün festivalimize katılan çocuklarımız, kendi ülkelerinden unlarını getirdiler. Biz burada unları karacak, içine bu toprakların kardeşlik mayasını katacağız. Dünya barışı için bu toprakların mayasına ve bu toprakların lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna ihtiyaç vardır. Hazırladığımız bu barış ekmeklerini, Esenlerli çocuklarımızın imzasıyla birer mektup eşliğinde PTT aracılığıyla tüm dünya liderlerine göndereceğiz. Mesajımız menziline ulaşana dek bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Tevfik Göksu, ayrıca bugün açılışını yapacakları Bilim Esenler'e verdikleri katkılardan dolayı Bakan Kacır'a, TÜBİTAK'a ve T3 Vakfı'na teşekkür etti.

Bilim Esenler projesi

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da temel amaçlarının bu toprakların öz potansiyeline inanan, araştırmacı ve üretken bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti.

Hıdır, "Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, soru sorarak ve deneyimleyerek öğrenmesini arzu ediyoruz. Bilim Türkiye yolculuğu bugün önemli bir seviyeye ulaştı. Bugün Türkiye genelinde 15 farklı ilde 29 farklı bilim merkezimizde aktif olarak faaliyetlere devam ediyoruz." dedi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren ise 16 yıldır projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİKA'nın Türkiye'nin hem stratejik aklını hem de merhametini dünyaya taşıdığını vurguladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun yürüttükleri faaliyetleri, o ülkenin gençleri ve çocukları için gerçekleştirdiklerini belirten Eren, "O çocukların yüzünde bir tebessüm oluşsun ve beraber bir gelecek kurgulayalım diye bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TİKA'nın çalışmalarında büyük bir himayesi var. Türkiye'nin dünyada uluslararası barışın korunmasıyla alakalı muazzam bir liderlik rolü var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış mesajının Esenler'den verilmesinin önemine değinerek, hem festivali hem de Bilim Esenler projesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Özdemir, Osmanlı'nın ardından bu coğrafyalarda kan ve gözyaşının eksik olmadığını ifade ederek, "Bosna'dan Karabağ'a kadar verilen mücadeleler, Türkiye'nin bu bölgelerdeki liderlik rolünün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Kötülerle mücadele etmek için sadece iyi olmak yetmez, aynı zamanda uyanık bir bilince sahip olmak gerekir. Bu bilinci bizlere aşılayan ve yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Dünya çocukları barış için aynı hamurda buluştu

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve misafir çocuklar, 12 farklı ülkeden gelen un ve suları büyük bir kazanda buluşturdu.

Dünya çocuklarının getirdiği bu malzemelere, kardeşliği simgeleyen Türkiye mayası eklendi. Birlikte yoğrulan hamur, alanda kurulan fırında pişirilerek "barış ekmeği"ne dönüştürüldü. Fırından çıkan sıcak ekmekler dilimlenerek, çocukların kaleme aldığı barış mektuplarıyla birlikte paketlendi. Paketler, dünya liderlerine ulaştırılmak üzere tören alanında hazır bulunan PTT görevlisine teslim edildi.

Katılımcılar, daha sonra barışın tüm dünyaya yayılmasını simgeleyen ve çocuklar tarafından hazırlanan "Barış Duvarı" adlı resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Esenler, Güncel, Dünya, PTT, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Gabriel Sara’nın yakın arkadaşı Noa Lang’ın yerine Galatasaray’a geliyor Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
El sıkışıldı Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:50:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Esenler'de "Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.