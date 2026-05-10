Esenler\'de Uluslararası Ninni Festivali

ESENLER Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Ninni Festivali', Anneler Günü'ne özel programla gerçekleştirildi. 'Bir Dünya Ninni Esenler'de' temasıyla düzenlenen festivalde 7 farklı ülkeden sanatçılar kendi kültürlerine ait ninnileri seslendirdi.

15 Temmuz Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe başkanları, aileler ve çocuklar katıldı. Festival kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte ayrıca ESEV Çocuk Korosu da Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarla sahne aldı.

'BİR ÇOCUK İLK TERBİYESİNİ AİLEDEN ALIR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim için eğitim yalnızca akademik başarı değildir. Eğitim aynı zamanda bir şahsiyet inşasıdır; vicdanlı, merhametli, köklerine bağlı nesiller yetiştirme meselesidir. Biz biliyoruz ki bu şahsiyet inşasının ilk başladığı yer okul sıraları değil, aile yuvasıdır. Bir çocuk ilk terbiyesini annesinin dizinin dibinde alır. İlk merhameti onun bakışında görür. İlk adaleti annesinin sözünde duyar, ilk vicdanı annesinin duasında hisseder. Her çocuk bir dünyadır ve o dünyanın güneşi annelerdir. Aile, bir çocuğun hayata gözlerini açtığı ilk mekteptir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aile mektebinde evlatlarımıza verdiğimiz değerler inşasını hiçbir okulda veremeyiz. Onun için Maarif Modeli'yle okullarda gençlerimize değerlerimizi nakşetmek üzere bir model ortaya koyduk. Ama aile kurumumuzda da bu değerleri yeniden evlatlarımıza vermek için annelerimizin bilincini hep birlikte artırmak zorundayız" dedi.

'NİNNİLER MEDENİYET DEĞERLERİMİZİN TAŞIYICISIDIR'

Kaya, "Gerçek şu ki hiçbir eğitim, bir çocuğun annesinin dizinin dibinde aldığı o ilk eğitim kadar çocuğu dönüştüremez. Hele ki 0-6 yaş arası, çocukların karakter inşasının gerçekleştiği dönemdir. Adalet, dürüstlük, edep, haya. İşte çocuk bunları kitaplardan değil annesinden, ailesinden öğrenir. Karakter aslında yuvalarda inşa olur. Çocuklarımızın hayatı boyunca takınacağı bütün tavırlar o ilk yuvada, annesinin dizinin dibinde, annesinin şefkatli elleriyle yoğrulur. Bugün burada bir Ninni Festivali'ndeyiz. Az önce çok güzel ninniler dinledik. Sayın Başkanımızın çağrısıyla biz de destek olacağız ve inşallah Türkiye'deki kültürel mirasımızın çok önemli bir parçası olan ninnilerimizi hep birlikte toparlayacağız. Buradan bu projeyi de duyurmuş olalım. İnşallah sizin eşsiz projelerinizden biri olarak buna da birlikte mühür vuracağız diyorum. Çünkü biliyoruz ki ninniler gerçekten medeniyet değerlerimizin taşıyıcısıdır" diye konuştu.

Kaya, "Bugün modern eğitim teorileri çocuk gelişiminden, karakter eğitiminden, güvenli bağlanmadan söz ediyor. Bizim annelerimiz bunu yüzyıllardır aslında beşik başında ninnileriyle yapıyordu. Ninni, bir çocuğun ruhuna atılan ilk manevi tohumlardır. Çocuk annesinin sesindeki ritimle dünyaya dair ilk güven duygusunu inşa eder. Annesinin sesini duyan çocuk 'Güvendeyim' der. Bunu bütün çocuk pedagogları, psikiyatristleri ortaya koyuyor. ve o güven üzerine çocuğun karakteri inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "Dünyada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka ne kadar zirveye çıkarsa çıksın; hiçbir yapay zeka, hiçbir dijital oyun, hiçbir sanal medya insanın fıtratındaki değerlerin ortaya çıkması konusunda bir ninni kadar heyecan veremez. Az önce dinlemiş olduğumuz ninninin her birimizi nasıl farklı bir dünyaya götürdüğüne, nasıl hislerle buluşturduğuna, aslında yüreğimizdeki sesin ve yüreğimizdeki tınıların nasıl harekete geçtiğine hep beraber şahitlik ettik. Biz Esenler Belediyesi olarak yıllardır, bu sene altıncısını düzenlediğimiz Ninni Festivali'ni yaparken bir hikmet arıyoruz, ulaşmak istediğimiz bir sonuç var. Özellikle sanal dünyanın mahkum ettiği çocuklarımızın, sanal dünyanın kapılarını fıtratın değerlerine kapattığı bir ortamda; annelerimizin sanal dünyanın esareti altında değil, yüreklerinin özgürlüğü altında, dudaklarındaki ninnilerle, yüreklerindeki sevgiyle çocuklarının kulağına seslenmelerini istiyoruz. Gözlerine baksınlar, yüzlerine baksınlar, yüreklerinden çıkan sesleri çocuklarının kulaklarına bizzat kendileri söylesinler istiyoruz" dedi.

'HER MEMLEKETİMİZİN KENDİNE AİT NİNNİLERİ VAR'

Göksu, "Her memleketin kendine ait ninnileri var. Biz istiyoruz ki annelerimiz bu ninnilerle çocuklarını buluştursun. Bugün insanlık modernitenin tutsağı haline gelirken, modernitenin yok etmeye çalıştığı değerlerin; aile yapımızın, çocuklarımızın, annenin, babanın, dedenin, ninenin, yani nesilden nesile aktarılan bütün o güzel değerlerin yeniden hayat bulmasını istiyoruz. O sanal dünyanın ve modernitenin hayatımızı kısıtlamaya çalıştığı bir dönemde, çocuklarımızın fıtratla buluşmasını istiyoruz. Anneler; geleneklerini unutanlar geleceklerini yok ederler. Geleneklerini ihmal edenler geleceklerini ihmal ederler. Geleneklerini yaşayamayanlar geleceklerini yaşayamazlar. Her ağaç kendi kökü üzerinde büyür, kendi kökü üzerinde dallanır budaklanır. Bunun için biz geleneğimizle, değerlerimizle, bizi biz yapan anlayışımızla var olmak zorundayız. Hangi metaforu önümüze koyarsanız koyun, bizim bir tane metaforumuz var: "Cennet annelerin ayakları altındadır." Bizim anlayışımız budur. "Anne ve babanıza sakın öf bile demeyin" anlayışı bizim medeniyetimizin temelidir. Onun için çocuklarımıza değerlerimizi anlatacağız" diye konuştu.

'ANNE YÜREĞİNDE SEVGİ TAŞIR'

Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Anne yüreğinde sevgi taşır. Anne yüreğinde merhamet taşır. Anne yüreğinde büyük bir güç taşır. Anne yüreğinde büyük bir kahramanlık taşır. Annenin yüreğindeki kahramanlığı hiçbir silah gücüyle tarif edemezsiniz. Örnek istiyorsanız Gazze. 72 bin insanı katletti Siyonist İsrail. Bunların yarıya yakını kadın ve çocuk. Biz bugün burada çocuklarımıza ninni söyleyebiliyoruz. Ama Gazze'deki anneler, ninni söyleyecekleri çocuklarını bombaların altında şehadete uğurladılar. Katil İsrail çocukları katletti. Ama şunu unutmasınlar; o çocukların kanı yerde kalmayacak. Biz inanıyoruz ki Allah adildir. Zalimlere mühlet verir ama zulmü asla cezasız bırakmaz."