Esenler Film Festivali 2023 - Son Dakika
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Esenler Film Festivali 2023

Esenler Film Festivali, 'Aile' temasıyla 13-17 Aralık'ta düzenlenecek ve ödüllü yapımları sunacak.

11.12.2024 17:20
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"5. Esenler Film Festivali", "Aile" temasıyla 13-17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Esenler Belediyesinin düzenlediği festival, ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve uluslararası sanatçılarla sinema profesyonellerini buluşturacak.

Oyuncu Fikret Kuşkan'ın başkanlığını üstlendiği jüride, oyuncu Bennu Yıldırımlar, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yazar ve yönetmen Cengis Temuçin Asiltürk ve yönetmen Eylem Kaftan yer alıyor.

Film gösterimleri, söyleşiler, paneller, proje yapım destekleri ve ustalık sınıfları gibi tüm festival etkinlikleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

Festival kapsamında, 14 Aralık'ta "Bir Hikayenin Peşinde" ve "Yurt Dışı Festival Süreçleri" söyleşileri, Fikret Kuşkan'ın katılımıyla ustalık sınıfı, 15 Aralık'ta "Sanatla Aktivizm Arasında Sinema", "Aile Komedileri Komik mi?" başlıklı paneller, 16 Aralık'ta "Adım Adım TRT 12 Punto", "Bakanlık Başvuru Süreçleri" söyleşileri, "Türk Sinema ve Televizyonunda Değişen Aile Anlayışı" paneli, 17 Aralık'ta ise Göksel Baktagir konseri gerçekleşecek.

Kazananlara ödülleri, 17 Aralık'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler Film Festivali 2023 - Son Dakika

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