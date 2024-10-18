Esenler Film Festivali Başladı

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Esenler Belediyesince 13-17 Aralık'ta düzenlenecek "5. Esenler Film Festivali"nde, Kısa Film Yarışması'na başvurular alınmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 169 bin lira ödülün verileceği yarışmaya 15 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ön jürinin değerlendirmesi sonucu seçilen 10 film, festivalde büyük ödül için yarışacak.

Ana jüri tarafından belirlenecek üç projeden "En İyi Film Ödülü"nü kazanan yapıma 50 bin lira ödül verilecek.

İkinciliği elde eden film 40 bin lira, üçüncü ise 30 bin lira ile ödüllendirilecek. Finale kalan ancak dereceye giremeyen 7 film de 7'şer bin gösterim telifinin sahibi olacak.

Yarışmaya kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde filmler başvurabilecek.

Ödüller festivalin kapanış günü olan 17 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Başvuru ve ayrıntılı bilgiye yarışmanın resmi web sitesi "esenlerfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.