Esenler Otogarı\'nda İş Kazası: Otobüs Altında Kaldı

ESENLER Otogarı'nda otobüs tamircisi olarak çalışan Senegal Uyruklu Seringue Fallou Gueye, arızalanan bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti. Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi. Gueye'nin arkadaşı Karim Diop, "Bu bir iş kazası. Otobüs firması yardım etmedi, arayıp sormadı. Cenazeyi Senegal'e götürmek için 4 bin dolar lazım" dedi.

Olay, 20 Mayıs Çarşamba günü 19.15 sıralarında Esenler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogardan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü, yol üstünde aracını park edip durdu. Aracın çalışmaması üzerine otobüs şoförü, araçta yaşanan elektrik arızası nedeniyle seyyar olarak çalışan oto elektrik tamircisi Senegal uyruklu Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı. Aracın yol üstünde kalması nedeniyle Gueye otobüsün altına girmek zorunda kaldı. Gueye, otobüsün altına herhangi bir takoz desteklemesi yapmadan sadece kriko yardımıyla kaldırıp girditen sonra tamir etmeye başladı. Kısa süre sonra Gueye çalışmaya devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs düştü. Seringue Fallou Gueye'nin otobüsün altında sıkıştığını görenler yardıma koştu. Çevredekiler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelmeden çevredeki vatandaşlar kriko yardımıyla Gueye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gueye, sabah saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

İş kazasında hayatını kaybeden Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından teslim alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi.

'OTOBÜSÜ TAMİR EDERKEN ALTINDA KALDI'

Arkadaşının otobüsü tamir ettiği sırada altında kaldığını belirten Karim Diop, "Olay geçen Çarşamba günü akşam saat 19.00'da oldu. Arkadaşım Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisiydi. Otobüsü tamir ederken altında kaldı. Sonra bize haber verdiler. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Arkadaşım sabah saat 05.00'da hastanede hayatını kaybetti" dedi.

'BU BİR İŞ KAZASI'

Otobüs firmasının yardım etmediğini belirten arkadaşı Diop, "Bize yardım edilmesini istiyorum. Otobüs firması yardım etmedi, sormadı. Bu bir iş kazası. Bize yardım edilmedi. Bize yardım edin. Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım. Arkadaşımın Senegal'de 4 çocuğu vardı. Onlarda zor durumdalar. Arkadaşları olarak üzgünüz. Devletten yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.