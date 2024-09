Esenler TOKİ\'de Aidat Zamlarına İsyan

Güncel

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kentsel dönüşüm kapsamında Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ne yapılan TOKİ konutlarında oturan site sakinleri, aidatlara yapılan yüzde 100'e yakın zamlara isyan etti. Esenler Belediyesi iştirak şirketlerinden Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi (ESKON A.Ş.) önüne sloganlar atarak yürüyen site sakinleri, zammın geri alınmasını talep etti.

Esenler Belediyesi iştirak şirketlerinden Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi (ESKON A.Ş.) ve TOKİ tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde 4 etap olarak yapımına başlanan toplamda 150 blok ve 7 bin konutun yer aldığı TOKİ konutlarının ilk iki etabı tamamlandı. Konutlarda oturan yurttaşlar, aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlara isyan etti.

Yönetim tarafından aidatların iki katına varan artış yapılmasına karşın herhangi bir hizmet almadıklarını söyleyen site sakinleri tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Bir bedel ödeyeceğimiz bir hizmet yok"

Hanife Ceylan Adıgüzel: Burası kentsel dönüşüm alanı. Burasının site olduğu söyleniyor ama burada bir mahalle konsepti var. Bizim aidatlarımız ilk girdiğimizde 400 lira civarındaydı daha sonra 800 oldu şimdi de bin 600 lira oldu. Zam yapılmasına rağmen öyle bir hizmet almıyoruz. Çünkü burası site değil, mahalle. Her hangi bir hizmet yok. Belediyenin vermesi gerektiği hizmeti, site olarak biz karşılıyor gibi oluyoruz. Ama burada güvenlik yok. Herhangi bir sosyal donatı alanı yok. Yani bir bedel ödeyeceğimiz bir hizmet yok. O yüzden biz bu aidatları ödemek istemiyoruz veya hizmet almak istiyoruz.

"Çöpü bile sabah kendim çıkartıp attım"

Salim Kaya: Biz buranın etrafının kapatılmasını istiyoruz. Site ise kapatılsın yok mahalle konseptiyse niye bizden aidat alınıyor? 848 lira aidat ödüyordum, aidatım bin 594 lira oldu. Ben ne hizmet alıyorum ki buradan? Havuzu mu, güvenliği mi var, neyi var? Hiçbir şey yok. Ama verdiğimiz aidata bakın, o hizmetler varmış gibi aidat ödüyoruz. Çöpü bile sabah kendim çıkartıp attım.

"Yüzde 100 zam mı olur?"

Mustafa Kambur: Biz istiyoruz ki site ise site, mahalleyse mahalle olsun. Bu aidat zamlarını da kabul etmiyoruz. Böyle bir zam olamaz.Yüzde 100 zam mı olur ya? Siz neye göre yüzde 100 zam yapıyorsunuz. Biz bunların düzeltilmesini istiyoruz.

"Burada büyük bir rant dönüyor"

Hamza Güner: Burada büyük bir rant dönüyor. Burada 5 bin daire var. Bin 600 liradan ayda 7-8 milyon para yapıyor. Gerçekten büyük bir pasta bölünüyor. O pastayı ne yapıyorlar? 7 çalışanı var, ayda 8 milyon para topluyorlar. Yıllık 50-60 milyon para ediyor. Bu parayı ne yapıyorlar? Bize nasıl bir hizmet veriyorlar ki, bu kadar bizden para istiyorlar.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçtiler

TOKİ konutları önünde toplanan site sakinleri, "Aidat zamları geri çekilsin", "Zam değil, hizmet istiyoruz", "Vatandaş burada yetkililer nerede?" sloganları atarak ESKON A.Ş. ofisinin önüne yürüdü.

"Şeytanlık yapanların karşısında durmaya devam edeceğiz"

Site sakinleri adına açıklama yapan Ersoy Adıgüzel, "Nitelikli bir hizmet almadan site aidatlarını ödemek istemiyoruz. Site müdürlerinden her defasında azar işitmekten bıktık. Çözüm aramak için gittiğimiz her kurumdan eli boş dönmekten bıktık. Müteahhit firmaların eksik bıraktığı, hatalı yaptığı, kalitesiz malzeme ve kalitesiz işçiliği nedeniyle yaşadığımız sorunlar canımızdan bezdirdi. İş bilmez ve gözünü kar hırsı bürümüş müteahitlerin eksik bıraktıklarını biz tamamlamak zorunda değiliz. Bizim aidatlarımızla bu eksiklikleri tamamlayamazsınız. Emekli maaşıyla geçinen, Esenler'i vatanı bilmiş, Ali amcanın, Fatma teyzenin ekmek parasını yiyenlerin, buna müsaade edenlerin yüce Allah katında hesap vereceklerini de unutmamalarını rica ediyoruz buradan. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Asla dilsiz şeytan olmayacağız. Şeytanlık yapanların da karşısında durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Aidat zamlarının bir an önce geri alınmasını istiyoruz"

Site yönetiminden taleplerini de sıralayan Adıgüzel şöyle konuştu: "Aidat zamlarının bir an önce geri alınmasını istiyoruz. Aidat zamları geri alınmadığı takdirde aidatları ödememe gibi bir yola da başvuracağız. Yüzde 98 aidat toplama oranı olan bir mahallede, bir sitede yüzde 100 zam yapmak tabiri caizse insafsızlıktan başka bir şey değildir. Yüzde 100'e yakın zam yapılan aidatların verilen hizmetin niteliksizliği de göz önüne alınarak garip gurebanın da ödeyebileceği makul bir hale çekilmesini talep ediyoruz. Site yönetiminin gelir-gider tablosunu şeffaf bir şekilde kalem kalem açıklamasını istiyoruz. Su israfını önlemeli, sulama sistemindeki eksiklikler giderilmeli ve müteahhit firmaların eksik bıraktığı tüm işlemler yapılmasını istiyoruz. Başta güvenlik olmak üzere mevcut sorunların bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Asansör bakımlarının zamanında yapılmasını, kırmızı etiket alan ve kullanımı yüksek riskli asansörlerin bir an önce bakımlarının yapılarak standartlara uygun hale getirilmesini istiyoruz. Bizler diyalog yoluna açığız. Diyalogla her şey çözülebilir ama bu vatandaşı yok saydığınızda insanlar sokağa çıkarlar. Değerli belediye başkanımızın ve yöneticilerimizin bizleri dikkate alacağını, başta aidat olmak üzere sorunlarımızı çözeceğine inanmak istiyoruz. Diyalog yollarını açık bırakırsa biz de gidip görüşmeye hazırız."

Esenler TOKİ sitelerinde 2+1 dairenin aidatı 770 liradan bin 470 liraya, 3+1 dairenin aidatı ise 830 liradan bin 593 liraya çıkartıldı.