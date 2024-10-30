Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı, Kızı Avukat Olarak İçeri Girmeye Çalıştı

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(İSTANBUL) - 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukat kızı Seraf Özer, babasının ifadesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne girmeye çalışırken polis tarafından engellendi. Seraf Özer bu duruma tepki göstererek, "Siz bir avukatı buraya sokmuyorsunuz, bu hukuksuz bir şey. Ben ifadeye gireceğim" dedi. Seraf Özer, bir süre sonra emniyet binasına girebildi.

Sabaha karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında devam ediyor.

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alının Ahmet Özer'in avukat kızı Seraf Özer de öğle saatlerinde babasının hukuki işlemlerini takip etmek için binaya girmeye çalıştı. Ancak yerleşke önünde önlem alan polislerin engeliyle karşılaştı. O anlarda tartışma yaşanırken Seraf Özer, "Siz bir avukatı buraya sokmuyorsunuz, bu hukuksuz bir şey. Benim kartım içeride, ziyaretçi giriş kartım var. Siz beni nasıl almazsınız? Ben ifadeye gireceğim. Ben bir avukatım. Benim içeri girmem lazım. Almıyorlar ya" diye tepki gösterdi.

Avukat Seraf Özer, emniyet kapısında bir süre bekletildikten sonra içeri alındı.