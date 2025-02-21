Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Düzenlendi

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - 30 Ekim'de tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 113 gün sonra iddianame düzenlendi. İddianamede, soruşturmanın 2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde bir koğuşta örgütsel dökümanlar ele geçirilmesi üzerine başladığı bilgisi yer aldı. Özer'in "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Özer hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Dağ Sancısı" kitabına el kondu

İddianamede, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 28 Mart 2016 tarihinde koğuş aramasında ele geçen örgütsel dökümanların incelenmesi üzerine PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi. Özer'in bazı telefon görüşme kayıtlarına da yer verilen iddianamede, Özer'in evinde 30 Ekim saat 06.25'te hakimlik kararıyla arama yapıldığı, "Dağ Sancısı" isimli kitabıyla, üç dizüstü bilgisayar, iki tablet, sim kartlar ve bir dekonta el konulduğu belirtildi.

İddianamede, geçmiş yıllarda örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğunu, daha sonra da jandarmaya başvurarak itirafçı olduğunu belirten bir kişi de tanık olarak yer aldı. Ahmet Özer'in, gözaltına alındığını öğrenince açık kimliği ile ifade vermek istediğini söyleyen tanığın "Ben Ahmet Özer'i 1998 yılında Mersin İlinde Demokratik Halk Partisi (DEHAP) içerisinde faaliyet yürüttüğüm zamanlarda tanıdım, kendisini o dönem Mersin'de Akademisyen olarak bilirim, kendisi partinin il başkanlığı binasına gelip toplantılara sürekli olarak iştirak ederdi. Kendisi terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verirdi..." dediği öğrenildi.

"Remzi Kartal ile yoğun iletişim kurduğu..."

İddianamenin sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildiği öğrenildi:

"... Şüpheli Ahmet Özer'in PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan'ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu, bu doğrultuda örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile açıklayamadığı şekilde yoğun iletişim kurduğu, şüphelinin Mersin ilinde örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği, yine tanık anlatımıyla sabit görülen şekliyle terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal Kavak'a teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'Kent Uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği..."

İstanbul Cumhuriye Başsavclığınca hazırlanan 83 sayfalık iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde tensip tutanağı düzenlenecek ve Ahmet Özer'in mahkemeye çıkacağı tarih belli olacak.