Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Düzenlendi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianameye tabi oldu. Özer, 30 Ekim’de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İddianamede, örgütsel dökümanlar ve yoğun iletişim bilgilerinin detayları yer aldı.

21.02.2025 13:47  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - 30 Ekim'de tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 113 gün sonra iddianame düzenlendi. İddianamede, soruşturmanın 2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde bir koğuşta örgütsel dökümanlar ele geçirilmesi üzerine başladığı bilgisi yer aldı. Özer'in "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Özer hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Dağ Sancısı" kitabına el kondu

İddianamede, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 28 Mart 2016 tarihinde koğuş aramasında ele geçen örgütsel dökümanların incelenmesi üzerine PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi. Özer'in bazı telefon görüşme kayıtlarına da yer verilen iddianamede, Özer'in evinde 30 Ekim saat 06.25'te hakimlik kararıyla arama yapıldığı, "Dağ Sancısı" isimli kitabıyla, üç dizüstü bilgisayar, iki tablet, sim kartlar ve bir dekonta el konulduğu belirtildi.

İddianamede, geçmiş yıllarda örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğunu, daha sonra da jandarmaya başvurarak itirafçı olduğunu belirten bir kişi de tanık olarak yer aldı. Ahmet Özer'in, gözaltına alındığını öğrenince açık kimliği ile ifade vermek istediğini söyleyen tanığın "Ben Ahmet Özer'i 1998 yılında Mersin İlinde Demokratik Halk Partisi (DEHAP) içerisinde faaliyet yürüttüğüm zamanlarda tanıdım, kendisini o dönem Mersin'de Akademisyen olarak bilirim, kendisi partinin il başkanlığı binasına gelip toplantılara sürekli olarak iştirak ederdi. Kendisi terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verirdi..." dediği öğrenildi.

"Remzi Kartal ile yoğun iletişim kurduğu..."

İddianamenin sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildiği öğrenildi:

"... Şüpheli Ahmet Özer'in PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan'ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu, bu doğrultuda örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile açıklayamadığı şekilde yoğun iletişim kurduğu, şüphelinin Mersin ilinde örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği, yine tanık anlatımıyla sabit görülen şekliyle terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal Kavak'a teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'Kent Uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği..."

İstanbul Cumhuriye Başsavclığınca hazırlanan 83 sayfalık iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde tensip tutanağı düzenlenecek ve  Ahmet Özer'in mahkemeye çıkacağı tarih belli olacak.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:08:07. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.