Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğu Devam Etti

(İSTANBUL) - "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bugün görülen duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi. Kararın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kararın hukuki değil siyasi olduğu değerlendirmesini yaptı. Çiftci, "Biz ilk gün de söylemiştik: bu dosya siyasi bir dosya. Siyasi gerekçelerle Ahmet Özer'i tutukladılar. Bugün yine aynı siyasi gerekçelerle Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam ettiler" dedi.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmayı takip eden CHP Heyeti, kararın ardından Cezaevi önünde açıklamada bulundu. Heyet adına konuşan CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şu tepkide bulundu:

"Bugün yaklaşık 7 aydır tutuklu olan, Esenyurt'ta her iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilen Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in duruşmasının ilk celsesindeydik. 7,5-8 saat süren bir duruşma gerçekleşti Silivri'de. Bu salon daha önce birçok hukuksuzluğa tanıklık etti. Biz bu salonda birçok dava takip ettik ve aynı hukuksuzlukla bu salondan yine çıktık. Gerek Ahmet Özer, gerekse müdafileri tarihe geçecek bir savunma gerçekleştirdi. 30 Ekim'de emniyet sorgusunda, savcılık sorgusunda ne sorulduysa değişen hiçbir şey yok. Aynı sorularla, aynı delillerle yeniden bir savunma yapıldı. Söz konusu deliller, söz konusu iddialar teker teker Ahmet Özer ve müdafileri tarafından çürütüldü. Her iddiaya karşı bir belge sunuldu. Ancak sonuç yine değişmedi. Sayın Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Biz ilk gün de söylemiştik: bu dosya siyasi bir dosya. Siyasi gerekçelerle Ahmet Özer'i tutukladılar. Bugün yine aynı siyasi gerekçelerle Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam ettiler. İki dosyada Hicran ve Hermes isimli iki gizli tanık vardı. İki gizli tanığı yine mahkemece bize daha önce bildirmediği şekilde, usule aykırı biçimde tanık koruma kapsamında gizli tanık olarak yine dinlettiler. Yine aynı şeyler söylendi. Gizli tanıkların birbirleriyle çelişkili ifadeleri, birinin 1999 yılı dediğine diğerinin 2004 yılı dediği, yine aynı şekilde birinin ismi geçen ve şu anda hayatta olmayan Ahmet Özer'e iddia olarak söylenen kişiyle ilgili birinin 'Avrupa sorumlusu' dediğine diğerinin 'şehir yapılanması sorumlusu' dediği, çelişkili ifadelerle gizli tanık beyanlarına dayalı olarak tutukluluğunun devamına karar verildi.

'14 Temmuz'da yine Silivri zindanlarında adalet arıyor olacağız'

Burada özellikle altını çizmek istediğim hususlardan bir tanesi Hicran isimle gizli tanığı Google'a yazdığınızda daha önce bir sürü dosyada beyanı olduğunu, aslında kendisinin bir gizli tanık olmaktan çıktığı zaten aşikar. Tanık şöyle bir şey söyledi, 'ben daha önce 800 dosyada tanıklık yaptım.' dedi. 800 kişiyi hangi gizli tanık tanıyabilir? Üretilmiş ve yaratılmış delillerle bugün bizim belediye başkanımızın tutukluluğuna bir kez daha karar verildi. 14 Temmuz'a duruşma ertelendi. Biz 14 Temmuz'da yine Silivri zindanlarında adalet arıyor olacağız. Diğer belediye başkanlarımızı aradığımız ve arayacağımız gibi. Bu salon, bu ülke daha önce bir sürü yargılama gördü burada. Haftaya yine devam edecek. Ondan sonraki haftalarda da yine devam edecek bu yargılamalar. Ancak bu salonda biz adalet arıyoruz. Hangi adalet arıyoruz? İktidar partisinin sandıkta yenemediği partimizi yargıyı araçsallaştırarak yenmeye çalıştığı adaleti arıyoruz işte biz bu salonlarda.

Ancak geç gelen adalet, adalet değildir. Biz bunu biliyoruz. O yüzden biz adaleti seçmenimizin, yurttaşımızın vicdanına bırakıyoruz. Biz o vicdanlarda tertemiziz. Bizim başımızı yere eğecek. Seçmenin gözünden gözümüzü kaçıracak hiçbir ilişiğimiz, hiçbir ilişkimiz, hiçbir somut durumu olmayacağına eminiz. Bunları zaten sizler de kamuoyu araştırmalarından, mitinglerimizde görüyorsunuz. Her geçen gün partimizin oyu artmaya devam ediyor. Bizlere hangi gerekçeyle, hangi ellerindeki güçle, hangi devlet yapısıyla gelirlerse gelsinler bizim partimizin oyları büyüme devam ediyor. Seçmenimizin vicdanında içeride tutulan belediye başkanlarımızın masum olduğunu zaten biz biliyoruz."