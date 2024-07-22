Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem ayında aşure dağıttı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin birçok noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı dolayısıyla Esenyurt'un 3 farklı noktasında vatandaşlara aşure dağıtıldı. Başkan Özer, Aşevi'nde personelle kazanlarda kaynatılan aşureyi tek tek kaselere doldurarak, paketledi. Aşureler, meydanlarda dağıtılmak üzere mobil ikram araçlarına yüklendi.

Başkan Özer'in Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı ve 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin düzenlendiği Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yaptığı aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Kazanlarımızda 4 bin kişilik ?aşure kaynattık"

Birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğin Türkiye genelinde hakim olmasını dileyen Özer, şöyle konuştu:

"Muharrem ayının son bulmasıyla birlikte yaklaşık 4 bin kişiye kazanlarımızda aşure kaynatıyoruz. Muharrem ayı aynı zamanda Kerbela acısını yüreğimizde paylaştığımız, sonunda da bir arada olduğumuz büyük ve çeşitli bir zenginlik olarak sofralarımızda bizleri buluşturan bir inanç ve geleneğimizdir. 12 günlük lokmalarımızı cemevlerimizle paylaştık. Hakk kabul eylesin. Muharrem aynı zamanda mazlumların, zalimlere karşı duruşunu simgeleyen, hakkı, hukuku temsil eden önemli bir ayımız ve inancımız. Ben bu vesileyle bu aşurenin Hakk katında kabulünü niyaz ediyorum."

Özer, Örnek Cemevi'nde düzenlenen aşure programına da katıldı.