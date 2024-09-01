Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Spor Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Spor Tesislerini İnceledi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyenin spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özer, tesislerin doğru dürüst işletilmediğini belirterek, halkın yararına kullanılması gerektiğini vurguladı.

01.09.2024 11:21  Güncelleme: 12:36
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyenin spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özer, "Aslında Esenyurt Belediyesi'nin birçok tesisi var. Bu tesislerin birçoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer kurumlara verilmiş. Bunlar eğer halkın yararına kullanılıyorsa kimde olduğunun çok önemi yok ama bu tesisleri alanlar da maalesef doğru dürüst işletemiyorlar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Belediye'nin spor tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaretler kapsamında Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi, Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu ve Spor Kompleksi'ne giden Özer, branş derslerine de katıldı. Başkan Özer, fitness salonlarını gezerek spor yapan vatandaşlarla sohbet etti.

"Bu tesisler Esenyurt halkının"

Özer, Belediye'nin elinden alınarak başka kurumlara verilen tesislerin atıl durumda bırakıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Necmi Kadıoğlu stadyumu 10 yıllığına İstanbulspor'a verilmiş, 3.5 yıl kaldı. Bir stadımız daha var. Ona da Gençlik ve Spor Bakanlığı el koymuş. Aslında Esenyurt Belediyesi'nin birçok tesisi var. Bu tesislerin birçoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer kurumlara verilmiş. Bunlar eğer halkın yararına kullanılıyorsa kimde olduğunun çok önemi yok ama bu tesisleri alanlar da maalesef doğru dürüst işletemiyorlar. Bu statlar daha çok bir gelir kaynağı da olduğu için farklı bir ayrıcalığı var. Aslında bunlar Esenyurt halkının malı, yani kimse kimseye bu tesisleri peşkeş çekemez. Esenyurt halkı buna karar verir. Onun için bugün bütün tesislerimizi olabildiğince gezdik. Geride kalanları da gezeceğiz. Bunları onaracağız, eksikliklerini gidereceğiz, ayağa kaldıracağız ve halkımızın hizmetine sunacağız.

"Önceliğimiz halkın spor yapabileceği alanlar yaratmak"

Esenyurt'ta spor anlamında bir potansiyel var. Bugün gezdim. Her bir tesisimizde 6 bine yakın çocuğumuz eğitim alıyor. Ayrıca şampiyonlarımız da var. Yaklaşık 20 bin kişi bu anlamda bu tesislerimizden istifade ediyor. Biz bunların sayısını daha da artıracağız. Çünkü halkımızın yaşamını sağlıklı bir biçimde idame ettirebilmesi için spor yapması gerekiyor. Spor yapmak gidip bir yerde karate, boks yapmak demek değildir. Yürümek, bisiklete binmektir. Yürüyüş alanlarında sabah jimnastiği yapabilmektir. Ama maalesef Esenyurt'ta bunlar yok. Onun için birinci derecede önceliğimiz halkın spor yapabileceği alanlar yaratmak ve bu olanakları onlara sunabilmektir. Ayrıca amatör spor yapanları destekleyeceğiz. Zaten onlara olanaklar sunuyoruz. Bir de Esenyurt'un sosyolojisine uygun, geleceği olan bir spor kulübü de kurmak istiyoruz. Bizi Türkiye'de ve dünyada temsil edecek güçlü bir yanımızı keşfedip onu geliştirmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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