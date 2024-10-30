Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

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Dilara ŞAHİN - Emir BENLİOĞLU/ - ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla sabah saatlerinde Esenyurt'taki evinde gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine götürüldü. Özer'in ailesi ve partililerin emniyet önündeki bekleyişi sürüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde Esenyurt'taki evinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özer ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü. Emniyet önünde bekleyen kızı Cemile Özer uzun süre telefon görüşmesi yaparken, partililer de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve partililerin emniyetin önündeki bekleyişi sürüyor. Diğer yandan, Özer'in gözaltına alındığı Esenyurt'taki evinin önünde ise sessizlik hakim. Basın mensuplarının sitenin girişindeki bekleyişi de devam ediyor.