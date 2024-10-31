Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

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Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, TUTUKLANAN Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.