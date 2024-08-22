Esenyurt Belediyesi Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi'ni Hizmete Açtı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi'ni hizmete açtı. Kreş, çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmayı ve annelerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor.

22.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:28
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 15 kreş sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Özer, "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi'ni hizmete açtı.

Çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak ve annelerin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, bir kreşin daha açılışını yaptı. Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Başkan Ahmet Özer'in yanı sıra kreşin yapımına bağış yaparak destek olan Süleyman Bozbuğa ve ailesi, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında sosyal belediyeciliğin önemine değinen Özer, şunları söyledi:

"Saygıdeğer Süleyman Bozbuğa'nın bu davranışı övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Onun bu örnek davranışı, diğer insanlara da ilham kaynağı olması açısından büyük bir alkışı hak ediyor. Değerli kardeşlerim, şunu ifade etmek isterim; varlıklı insanların yoksullara borcu vardır. Adalet duygumuz bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde 'Komşusu aç yatan bizden değildir' ilkesi vardır. Varlıklı olan kişinin, varlığını toplumla paylaşması hem onu hem de çevresini mutlu eder. Süleyman Bey'in yaptığı gibi paylaşımlar güzellikleri artırır. Çünkü bazı şeyler vardır ki paylaştıkça büyür. Bu duygu da bunun en güzel örneğidir. Bu kreş, geleceğimizin yatırımına yapılan bir adımdır. Bu çocuklar, geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları olacaklar. Devletin görevlerinden biri eğitim hizmetini sağlayarak onları en iyi şekilde yetiştirmektir. Sosyal devlet bunu yapamıyorsa, biz de bu çocuklara arkamızı dönemeyiz. Sosyal belediyeciliği uygulayarak bu hizmetleri eksiksiz şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bu kreşler, yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olacak. Hep birlikte çalışarak Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getireceğiz. Çalışanlarımızdan yöneticilerimize kadar herkes, bu şehre güzellik katmanın vicdani huzurunu yaşamalı. Hep birlikte başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Esenyurt'ta iki emekli evinin çalışmalarına başladıklarının da müjdesini veren Özer, "Gençlerin yaşlılara borcu vardır. O yaşlılar da bir zamanlar gençtiler. Bu nedenle onlara hürmet etmeli, ellerinden tutmalı, daha iyi yaşamaları için gereken her şeyi yapmalıyız. Bizim de belediye olarak elbette ki borcumuz var. Bu nedenle iki tane emekli evini peş peşe açacağız" diye konuştu.

6 sınıf, 2 uyku odası, 1 yemekhane, 205 metrekare kauçuk oyun alanı, oyun grupları, kum havuzu ve 550 metrekare yeşil alanı kapsayan kreş, çocukların rahat ve konforlu bir şekilde eğitim görebileceği bir ortam sunuyor.

Esenyurt Belediyesi Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi\'ni Hizmete Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Atatürk Mahallesi Süleyman Bozbuğa Kreşi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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