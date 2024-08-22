Esenyurt Belediyesi Kadınlara Meme Kanseri Gözetimi Hizmeti Sunuyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli olarak ilçedeki kadınlara meme kanseri gözetimi hizmeti sunuyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottosuyla başlattığı çalışmalar kapsamında ilçedeki kadınlara meme kanserine karşı erken tanı için mamografi desteği veriliyor. İBB ile ortaklaşa çalışan Belediye ekipleri, kadınları mahallelerinden alarak onların tarama merkezine ulaşımını sağlıyor. Anlaşmalı tarama merkezinde yapılan radyoloji hizmetinin yanı sıra kadınlara meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi de veriliyor. Bu çalışma ile kadınların kendilerini kanserden koruması ve erken teşhisle tedbir almaları amaçlanıyor.

Hizmetten yararlanan kadınlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Duygu Cimşit: "30 yıldır Esenyurt'ta oturuyorum, ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştım. Esenyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınların bu kontrolleri yaptırmasını ve hepimizin hayırlı sonuçlar almasını temenni ediyorum."

-Sevinç Bulut: "Biz kadınlar için mamografi çok önemli bir şey. Belediyemiz bununla ilgili güzel bir uygulama gerçekleştiriyor. Devlet hastanelerinde mamografi randevusu almak çok zor, özel hastaneler ise çok pahalı. Bir kanser hastası yakını olarak, bu konu benim için daha da önemli. Belediyemize bu hizmeti sağladığı için teşekkür ederiz".

-Sebahat Bayer: "Her yaşta yapılması gereken bir kontrol var. Bu kontrollerin belediye tarafından yaptırılması beni çok mutlu etti. Herkes gelsin, kontrollerini yaptırsın. Bu hizmetten çok memnun kaldım."