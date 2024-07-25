Esenyurt Belediyesi LGS Hazırlık Kursları'ndan Başarı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Hazırlık Kursları'nda eğitim alan öğrencilerden bazıları sınavda üstün başarı gösterdi. Başarılarını kutlamak için gençlerle bir araya gelen Başkan Ahmet Özer, "Eğitime yatırım yapan, nitelikli eğitim veren ülkeler, dünyanın en demokratik ve ekonomisi en iyi ülkeleri içerisinde yer alıyor. Bunun için de gerekli eğitimi ve felsefi altyapıyı oluşturmak durumundayız" diye konuştu.

Başkan Özer, LGS'ye belediyenin kursunda eğitim alarak hazırlanan ve sınavda üstün başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. Çocukların eğitimine önem verdiklerini söyleyen Başkan Özer, şunları dile getirdi:

"Bunlar bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Belediyemizden aldıkları eğitimle önemli okulları kazandılar. Yaklaşık 800 tane kursiyerimiz vardı. Bu öğrencilerimizin 167 tanesi fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerini kazandılar. Hem bizi gururlandırdılar hem ailelerini sevindirdiler. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitime yatırım yapan, nitelikli eğitim veren ülkeler, dünyanın en demokratik ve ekonomisi en iyi ülkeleri içerisinde yer alıyor. Sadece o bilgileri alıp kullananlar ise yönetilmeye mahkum oluyor. Biz de sadece bilgiyi alıp kullanan değil, yapan olmak istiyoruz. Bunun için de gerekli eğitimi ve felsefi altyapıyı oluşturmak durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle bu gençlerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Kötü bir doktor olmaktansa iyi bir tiyatro hocası olmanız daha iyi. Hedefleriniz daima büyük olmalı. Hayatla ilgili kendi önünüze hedefler koyup o hedeflere ulaşabilmek için azimle, cesaretle, kararlılıkla çalışmamız lazım. Bunlar gerçekleştiği takdirde bu kişiler hem bugün olduğu gibi gelecekte de fark yaratacaklardır. Bu fark da bizim Esenyurt'umuza ve İstanbul'umuza, ülkemize yansıyacaktır."