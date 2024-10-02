Esenyurt Belediyesi\'nden Köprü Temizliği ve Kalıcı Çözüm

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ekipleri, yoğun yağış sonrası Piri Reis Mahallesi'ndeki köprüye akan çamuru, iş makineleri ve tazyikli su ile temizledi. Önceki yönetimler tarafından çözülmeyen soruna Belediye çözüm üreterek, köprüyü güvenli hale getirdi.

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta da yoğun yağış nedeniyle Piri Reis Mahallesi'nde yer alan köprünün üzerine boş araziden çamur ve toprak parçaları akmış, Osman Nuri Bakırcı Ortaokuluna giden öğrencilerin güzergahı olan köprü kullanılamaz hale gelmişti. Gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan Belediye Fen İşleri ekipleri, köprüyü önce iş makineleri ile temizledi ardından tazyikli su ile yıkadı. Güvenli hale getirilen köprü yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Önceki yönetimler çözüm üretmemiş

Önceki dönem yönetimleri tarafından çözüme kavuşturulmadığı için bugüne kadar sorunların devam ettiği köprünün çevresinde gerekli imar çalışmalarını da yapan Belediye ekipleri, bundan sonra yaşanacak sorunların önüne geçmiş oldu. Köprüye artık çamurlu su akmayacağı için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan hızlı ve çözüm odaklı çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.

Soruna kalıcı bir çözüm üretmiş olduk"

Yol ile boş arazi arasında yaptıkları çalışmalar ile sorunun tamamen çözüldüğünü belirten Fen İşleri Müdürlüğü saha kontrol görevlisi Taylan Polat, "Birime gelen ihbar üzerine zaman kaybetmeden ekip ve ekipmanlarımızla birlikte ilgili noktaya geldik. Okul bölgesinde hizmet veren köprü olması sebebiyle ilk olarak araziden akan çamur ve suyun tahliyesini yaptık. Ardından da dereden gelebilecek risklere karşı kanal çalışması yaparak önlemlerimizi aldık. Yine köprü ile arazi arasında yer alan kaldırımların bordür taşlarını yükselterek soruna kalıcı bir çözüm üretmiş olduk" dedi.