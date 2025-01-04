Esenyurt Belediyesi'nden Rekor: 2 Ayda 34 Bin Metrekare Parke Yol

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Esenyurt Belediyesinden bir rekor daha: 2 ayda 34 bin metrekare parke yol

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, bir rekora daha imza atarak 2 ayda 34 bin metrekare parke yol yaptı. İlçede yıllardır yapılmayan bozuk yollar yenilenerek, ulaşım daha konforlu hale getirildi.

Esenyurt Belediyesi, kentin tahrip olan yollarını asfalt ve parke çalışmalarıyla yeniledi. İlçede uzun yıllardır çözülmeyen bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 ayda 34 bin 825 metrekare parke yol ve 1 buçuk ton asfalt yol yaptı. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarla hem sürücülerin hem de yayaların güvenli seyahat etmesi sağlandı.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Esenyurtlulara daha kolay ve konforlu ulaşım sunabilmek için çalışan ekipler, yüzlerce noktadaki tahrip olmuş noktaya da anında müdahale etti. Yenilenerek modern bir görünüme kavuşan sokaklarda güven içerisinde ulaşım sağlayan vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.