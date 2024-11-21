Esenyurt Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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Türkiye\'de ne kadar Suriyeli var?

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su desteğini sürdürüyor. Modern Hayvan Bakımevi'nde üretilen yüksek proteinli kedi ve köpek mamaları, ekipler tarafından günlük olarak besleme noktalarına bırakılıyor.

İlçedeki yüzlerce besleme noktasına her gün mama ve su bırakan Esenyurt Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının rutin kontrollerini de yapıyor. Ekipler, kedi ve köpeklerin yaşam alanlarını temizlemeyi de ihmal etmiyor.