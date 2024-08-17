ESENYURT'ta 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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ESENYURT'ta 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayatını kaybetti

ESENYURT\'ta 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayatını kaybetti

ESENYURT'ta, ailesi ile birlikte düğün salonundan çıkan 3 yaşındaki Ferman Işık'a otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobili bırakarak kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferman Işık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

17.08.2024 01:39
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ESENYURT'ta, ailesi ile birlikte düğün salonundan çıkan 3 yaşındaki Ferman Işık'a otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobili bırakarak kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferman Işık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte eve gitmek üzere düğün salonundan ayrılan 3 yaşındaki Ferman Işık, aniden yola çıktığı sırada 34 HUR 442 plakalı otomobil çarptı. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağır yaralanan Işık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ferman Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ferman Işık'ın bir anda yola çıktığı ve otomobilin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Ayrıca kazanın ardından yaşanan arbede ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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