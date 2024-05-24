Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atarak Trafik Kazası Yaptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atarak Trafik Kazası Yaptı

Esenyurt\'ta Alkollü Sürücü Makas Atarak Trafik Kazası Yaptı

Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, otomobiliyle makas atarak trafikte bazı araçlara çarptı. Daha sonra ara yollara sapan sürücünün kullandığı araç, üç araca daha çarpıp yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, alkollü sürücüyü araçtan çıkararak polis merkezine götürdü. Kazanın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ve aracın yan yatmasının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

24.05.2024 15:59
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Esenyurt'ta otomobiliyle makas atarak trafikte bazı araçlara çarpan alkollü sürücü, yan yatan aracından çıkarıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde öğle saatlerinde otomobiliyle makas atarak seyreden ve alkollü olduğu öğrenilen R.A, trafikte bazı araçlara çarptı. Daha sonra ara yollara sapan R.A'nın kullandığı otomobil, üç araca daha çarpıp yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, alkollü sürücüyü araçtan çıkardı. Kazadan yara almadan kurtulan R.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.A'nın makas atarak diğer araçlara çarpması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aracın yan yatması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atarak Trafik Kazası Yaptı - Son Dakika

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