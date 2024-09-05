Esenyurt'ta Araç Yangını Nedeniyle Kapanan D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Araç Yangını Nedeniyle Kapanan D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı

Esenyurt'ta bir cipin motorundan çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Azerbaycan uyruklu sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve asfalt temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

05.09.2024 15:47
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Esenyurt'ta, seyir halindeki araçta yangın çıkması nedeniyle kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

İlçeden de geçen D-100 kara yolu Edirne istikametine seyreden, Azerbaycan uyruklu Hakim S. idaresindeki 99 TG 797 plakalı cipin motorundan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurup aşağı indi.

Cipi kontrol eden sürücü, motorun alev almasının ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ana yolda çıkan yangın dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, çalışmalar sırasında yan yoldan sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araç yoldan çekildi.

Ekiplerce asfalt temizleme çalışmasını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Araç Yangını Nedeniyle Kapanan D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Araç Yangını Nedeniyle Kapanan D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
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