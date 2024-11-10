Esenyurt'ta Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Esenyurt'ta düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği etkinlikler yer aldı.

10.11.2024 17:24
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(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Esenyurt'ta düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Esenyurt'ta çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albay Mahir Sinan Çelenk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, muhtarlar, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla son buldu.

Atatürk Esenyurt'ta özlemle anıldı

Esenyurt Kaymakamlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şiirler ve sevdiği türkülerle anıldı. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü ile birlikte katıldı. Başkan Vekili Aksoy, burada öğretmenler ve öğrencilerin başöğretmen Atatürk için hazırladığı gösterileri izledi. Atatürk'ün mücadele ile dolu hayatından çeşitli kesitlerin anlatıldığı ve sevdiği türkülerin seslendirildiği etkinlikte katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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