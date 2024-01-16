Esenyurt\'ta Banka Şubesinden Para Çeken Kişi Silahlı 4 Kişi Tarafından Gasbedildi

ESENYURT'ta banka şubesinden para çeken bir kişi, silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi. İlçenin en işlek caddelerinden birinde onlarca kişiye rağmen gerçekleşen gasp çevredekiler tarafından görüntülendi

Hadımköy Caddesi'ndeki bir banka şubesinden para çeken bir kişi aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. 4 kişi cadde ortasında yere yatırdıkları kişiyi gasbetti. Silahlı gaspçılar içinde yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen çantayı alarak kaçtı.

Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırganlar, akan trafiğe rağmen ilçenin en işlek caddesinde gerçekleştirdiği gasp sonrası kaçtı. Polis, kaçan gaspçıları arıyor.