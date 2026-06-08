Esenyurt'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi'nde dün bıçakla yaralanan F.A. (22) sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.B. (18) ile babası M.B'yi (49) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Bıçaklama Olayı: 2 Gözaltı - Son Dakika
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