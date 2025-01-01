Esenyurt\'ta Cemil Meriç Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Güncel

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla kısa sürüde yapılan Cemil Meriç Kütüphanesi ilçeye kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta vatandaşların bilgiye ulaşabileceği, öğrencilerin ferah ve sessiz bir ortamda ders çalışabileceği mekanlara bir yenisi daha eklendi.

Can Aksoy'un çabalarıyla kısa sürede yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki Cemil Meriç Kütüphanesi, gençlerin hizmetine sunuldu.

Aynı anda 152 kişinin yararlanabileceği kütüphanede, geniş okuma alanı, konferans salonu, mescit ve dinlenme alanları yer alıyor. Modern mimarisiyle dikkati çeken kütüphanede, çay, su, kahve ve çorba ikramlarının yanı sıra Wi-Fi hizmeti de bulunuyor.

Kütüphane hafta içi 08.30-21.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Kütüphaneyi ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, "Kütüphanemiz gençlerimizle çok güzel oldu. Eksikleri, ihtiyaçları genç arkadaşlarımıza sordum, notlarımızı aldık. 1 Şubat itibarıyla zorlu sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin talep ettiği 24 saat açık 'Uyumayan Kütüphane' hizmetine de başlayacağız." ifadelerini kullandı.