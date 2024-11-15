Esenyurt\'ta Çocuklar İçin Bilim ve Sanat Atölyeleri Açıldı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin, 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi de sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri", ara tatilde kapılarını açtı.

Beş farklı branşta eğitim modelini içeren Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlandı. Yaratıcı bir eğitim modelinin uygulandığı atölyelerde çalışmalar en az ikişer saatlik dersler ve 20 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bu program kapsamında açılan Robotik Kodlama, Ritim, Kitap Ayracı, Taş Boyama ve Canlandır Masal Atölyeleri, kasım ayı boyunca devam edecek.

"Müzikle terapi adı altında ritim dersi verdik"

Çocukların ilgi ve yeteneklerine yönelik bir eğitim modeli uyguladıklarını belirten Müzik Öğretmeni Evren Ölmez, "Ritim perküsyon üzerine dersler veriyorum. Çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Ara tatilde onları okulun stresinden biraz daha uzaklaştırmak için müzikle terapi adı altında ritim dersi verdik. Hareketli parçalarla hem şarkı söyledik hem de o şarkılara ritim tuttuk. Birlikte bu şarkıları söyleyebilme yeteneklerini geliştirmeye çalıştık. Şu an için talepler bu yönde oldukça yoğun geliyor. Bu tür etkinlikleri tüm ara tatillerde ve yaz döneminde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hayal güçlerini ve becerilerini konuşturdular

Atölyelerin çocukların zihinsel gelişimi için çok faydalı olduğunu aktaran Esenyurt Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Beyhan Aslan, "Belediyemizin açtığı Düşle Yap Atölyeleri'nde kitap ayracı yapıyoruz. Çocuklarımız hayal güçlerini ve becerilerini konuşturarak tasarım ayraçlar yaptı. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Atölyelere katılan çocuklardan bazıları ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Eslem Demir: "Taş boyama kursuna geldik. Çok mutluyum. Bizim için çok faydalı oldu. Bugün hem taş boyadık hem de resim yaptık. Burası sayesinde ara tatilim çok güzel geçti. Hocalarımla birlikte resimler yapıp eğlendik. Herkese teşekkür ederim."

-Eymen Ergül: "Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Bugün ayraç yaptık. Bu ayraçları okuduğum kitapların arasına koyacağım. Bu atölye bizim için çok faydalı oldu. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim."

-Yağız Karaevli: "Bugün müzik eğitimimizde darbuka çalmayı öğrendik. Ondan sonra gruplar kuruldu ve hep beraber darbuka çaldık. Dersimiz eğlenceli geçti. Hocamız da zaten çok güzel öğretiyor. Burası çok güzel, bence herkes gelmeli."

Öğrenciler atölyelere, Esenyurt Belediyesi'nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak veya kültür merkezlerine bizzat başvuru yaparak kayıt yaptırabilecek.