Esenyurt'ta Cumhuriyet Defilesi ile Kültür ve Sanata Yeni Bir Soluk - Son Dakika
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Esenyurt'ta Cumhuriyet Defilesi ile Kültür ve Sanata Yeni Bir Soluk

Esenyurt Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Defilesi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı. Başkan Ahmet Özer, etkinliğin Esenyurt'un kültür ve sanat alanında bir merkez haline gelmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

29.10.2024 15:58
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde Cumhuriyet Defilesi düzenledi. Defilede konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'un şimdiye kadar kültür ve sanat etkinliklerinde geri planda kaldığını belirterek, "Bugün burada kültür var, tarih var, gelenek var, gelecek var. Defileler artık sadece Beşiktaş'ta, Şişli'de, Beyoğlu'nda değil, Esenyurt'ta da yapılacak" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümünü kutlamak için Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Defilesi ve Gökhan Göçmen konserini içeren etkinlik, yüzlerce Esenyurtlunun katılımıyla gerçekleşti. Yüzün üzerinde profesyonel manken, geçmiş dönemlere ait kostümlerle sahne alarak Cumhuriyet'in kültürel mirasını genç nesillere aktardı. Defilede, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan kültürel motifler, modern tasarımlarla buluşarak izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

"Bugün burada kültür var, tarih var, gelenek var ve gelecek var"

Başkan Ahmet Özer Özer etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Güzel bir etkinlikte daha bir aradayız. Burada, kendinizi temsil eden insanlarla bir aradayız. Hepinize teşekkür ederim. Bu etkinlikte akademi ve bilim dünyasının da yer alması oldukça değerli. Normalde Hazır Giyim Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının merkezde olduğu, genelde Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli gibi semtlerde yapılan etkinliklerin aksine bu defa Esenyurt'tayız. Esenyurt'un kültür ve sanat alanında da merkez olabileceğini göstermiş olduk. Bu, bizim için büyük bir adım. Şimdiye kadar Esenyurt, kültür ve sanat etkinlikleri açısından hep geri planda bırakılmış gibi görünüyordu. Ancak bugün bu durumu değiştirdik. Burada yaşayan kadınlar ve erkekler, dünyanın en gelişmiş yerlerinde ne varsa Esenyurt'ta da olmasını hak ediyorlar. Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda ilk adımlardan birini bu defile ile attık. Bugün burada kültür var, tarih var, gelenek var ve gelecek var.

"Cumhuriyet; sağlık, eğitim, kalkınma gibi konularda taviz verilmeyen bir sistemdir"

Bu etkinliğin Cumhuriyetle buluşması ve birleştirilmesi, Cumhuriyet'in değerlerini yansıtması açısından da çok önemli. Bu etkinliğin ikinci önemli yanı ise Cumhuriyet ile bunu buluşturmamız ve bütünleştirmemiz oldu. Genelde dünyada 3 yönetim biçimi var. Bunlardan biri teokrasidir. Teokrasi din korkusuna dayanır. Kadını öteler, ikinci plana atar. Diğeri zorba rejimlerdir. Korkuya dayanır, tiranlıktır. O da bir grup insanın bir büyük grup üzerinde yaratmış olduğu korkuya dayanır. Üçüncü önemli rejimin adı demokrasidir. Demokrasiyi çerçeveleyen sistemin adı cumhuriyettir. Cumhuriyet fazilet rejimidir ve bu faziletlerin başında kadın haklarının, eşitliğin, örgütlenmenin önemi gelir. Cumhuriyet; sağlık, eğitim, kalkınma gibi konularda taviz verilmeyen bir sistemdir ve demokrasiyle birleştiğinde eşit bireylerin yaşadığı bir düzeni ifade eder. Bugün burada, Cumhuriyetin temel değerleri ve modernleşme hamlelerinin en önemli unsurlarından biri olan kadına verilen değer ile ilgili bir etkinliği gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, defilede emeği geçen üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek etkinliğe katılan vatandaşlara da ilgilerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Esenyurt'ta bu defileyi gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e desteği ve ilgisi için teşekkür ederiz. Bu etkinlik, Cumhuriyet'in kültürel zenginliklerini yansıtmak adına önemli bir adımdı" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol ise Cumhuriyet Defilesi'nin, Cumhuriyet ruhunu yansıtmanın yanında Esenyurt'un sanat ve kültür alanında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.

Defilenin ardından sahneye çıkan sanatçı Gökhan Göçmen, Esenyurt halkına Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Cumhuriyet Defilesi ile Kültür ve Sanata Yeni Bir Soluk - Son Dakika

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