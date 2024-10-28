Esenyurt\'ta Cumhuriyetin 101. Yılı Etkinliği Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılına özel düzenlenen etkinlikte miniklerin bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini işledi. Esenyurtlu minikler "Cumhuriyet nedir?" sorusunun cevabını çizdi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde, Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların hazırladığı resimler, "Cumhuriyet Sergisi" adıyla Yenikent Kreşi'nde sergilendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Özer, sergiyi gezerek çocukların Atatürk, demokrasi ve özgürlük temalarını işledikleri özgün ve grup çalışması tablolarını inceledi. Cumhuriyet nedir? sorusuna "Atatürk, demokrasi, özgürlük" yanıtını veren minikler büyük alkış aldı.

"Esenyurt halkına toplam 15 kreş yapma sözümüz var"

Başkan Özer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Esenyurt'ta şu an 12 kreşimiz var ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda 4 kreşin daha temelini attık. Esenyurt halkına toplam 15 kreş yapma sözümüz var ve bunun çok büyük önemi var. Öncelikle, çalışan annelerimizin, çocuklarının güvenliği konusunda içlerinin rahat olması son derece önemli... İkincisi, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümeleri çok değerli... Kreşlerimizde çocuklarımıza aşevimizden yemek sağlıyoruz. Kreşlerimizin tüm velilerimize ve Esenyurt halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.