Esenyurt'ta Eczaneye İki Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Eczaneye İki Silahlı Saldırı

Esenyurt\'ta Eczaneye İki Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta 27 gün arayla aynı eczaneye motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

04.10.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESENYURT'ta 27 gün arayla aynı eczaneye motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Saldırı anları güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk saldırı; 5 Eylül Perşembe günü saat 15.15 sıralarında oldu. Motosikletli ve kasklı 2 kişi caddeden geçtiği sırada eczaneye peş peşe ateş ederek kaçtı. Akşemseddin Mahallesi'ndeki Doğan Araslı Bulvarı'ndaki eczaneye ikinci saldırı ise, 2 Ekim Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında düzenlendi. Caddeye motosikletle gelen kasklı 2 kişiden arkada oturan şüpheli tabancasını çekerek peş peşe tetiğe bastı. Eczaneye 8 el ateş eden motosikletliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

'TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yeğeninin işyerinde bulunan eczacı Aynur Sezgin, saldırının ikinci kez tekrarlandığını söyleyerek, "İlk saldırı 5 Eylül 'de oldu Saat 15.15 civarlarında olmuştu. İkinci saldırı da dün oldu. Her ikisinde de motosikletten silahlı saldırı şeklinde oldu.İsabet eden birincisinde 3 kurşundu; ikincisinde 8 kurşun isabet etti. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıydı. Bunun ikinci kez olması bizi çok üzdü. Yeni bir yer olmamız nedeniyle daha fazla üzüldük. Burada çalışanlar genç insanlar, burasını açan yeğenim de genç. Bu kadar genç insanın birarada çalıştığı, iyi hizmet verilen sağlık kuruluşuna saldırı olması bizi çok fazla üzdü. Benzer saldırılar Esenyurt'ta çok sık oluyor. Polis ekipleri yetişemiyor olsa gerek. Çünkü daha önce de polis ekipleri bekledi. Hatta dün sabah 06.00'ya kadar beklemiş. Polis ekibi ayrıldıktan 1.5 saat sonra 07.30 gibi bu silahlı saldırı motosikletli kişiler tarafından yapıldı. Avcılar'da da evet benzer saldırılar varmış" dedi. Polis ekiplerinin silahlı saldırı düzenleyen motosikletli saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Eczaneye İki Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 Beyoğlu’nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
18:20 Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona’ya geri dönüyor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:43 FIBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:18 Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 12:56:55. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Eczaneye İki Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement