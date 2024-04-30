Esenyurt\'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi

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Esenyurt'ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavga ettiği sırada kardeşini öldüren zanlının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında çıkan tartışmada E.Ş'nin bıçakla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tartışma sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşinin ölümüne neden olan şüpheli U.Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından, diğer şüpheliler R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt'ta dün U.Ş. ve E.Ş, internetteki bir eskort sitesi üzerinden çağırdıkları kadının zorla tutulduğunu söylemesi üzerine arkadaşları eve gelmiş, iki grup arasında çıkan kavga sırasında U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetmişti.