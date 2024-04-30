Esenyurt'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi

Esenyurt\'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta bir rezidansta yaşanan olayda, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi hayatını kaybeden şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılanacak.

30.04.2024 12:23
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Esenyurt'ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavga ettiği sırada kardeşini öldüren zanlının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında çıkan tartışmada E.Ş'nin bıçakla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tartışma sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşinin ölümüne neden olan şüpheli U.Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından, diğer şüpheliler R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt'ta dün U.Ş. ve E.Ş, internetteki bir eskort sitesi üzerinden çağırdıkları kadının zorla tutulduğunu söylemesi üzerine arkadaşları eve gelmiş, iki grup arasında çıkan kavga sırasında U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta eskort sitesi üzerinden çağrılan kadının arkadaşlarıyla kavga eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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