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Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Özbek Kadın Darbedildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fuhuşa Zorlanan Özbek Kadın Darbedildi

Esenyurt'ta fuhuşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenilen Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova ilaç içip düşük yapınca darbedildi. Saldırganlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülere ulaşan Karımova polise gidip şikayetçi oldu. Çocuğunu düşürüp klozete attığı tespit edilen Karımova gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt\'ta Fuhuşa Zorlanan Özbek Kadın Darbedildi
17.01.2024 - 00:13,
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ESENYURT'ta fuhuşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenilen Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova ilaç içip düşük yapınca darbedildi. Saldırganlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülere ulaşan Karımova polise gidip şikayetçi oldu. Çocuğunu düşürüp klozete attığı tespit edilen Karımova gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, Esenyurt'ta geçtiğimiz gün meydana geldi. Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova, polise giderek Yunus Emre D. ile başka bir kişinin kendisini fuhuşa zorladığını, pasaportuna el koyduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Karımova kanıt olarak da Yunus Emre D. tarafından çekilen ve bir mesajlaşma platformunda paylaşılan darbedildiği anlara ait görüntüleri sundu. Karımova'nın da ilaç alarak Avcılar'da bir otelde çocuk düşürdüğünü ve klozete attığını belirleyen polis ekipleri, şüpheliler Yunus Emre D. ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatırken Karımova'yı ise gözaltına aldı.

EV KARŞILIĞINDA ÇOCUK YAPMAK İÇİN ÖZBEKİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ

İşlemleri için emniyete götürülen Karımova'nın, Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen Soner ile tanıştığını söylediği öğrenildi. Kadının, Soner'in 'Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim' dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi. Karımova'nın Türkiye'ye geldikten sonra Soner'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi. Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir işyerinde çalışmaya başlayan Karımova burada birlikte çalıştığı bir kadından çocuğunu satmasını istedi. Ancak kadın çocuğu satamadı. Daha sonra Esenyurt'a giden Karımova burada da Yunus Emre D. ile tanıştı.

TANIŞTIĞI KİŞİLER ONU FUHUŞA ZORLAYIP ÇOCUĞUNU SATMAK İSTEDİ

Yunus Emre D. ile bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak Karımova'yı fuhuşa zorladı. 2 kişi Karımova'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi. Ancak Karımova'nın bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi. Karımova'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi kadını hesap sorarak darbetti. O anları ise kayıt altına aldı. Bu kayıtları ise bir mesajlaşma platformunda paylaştı. Polis görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karımova adliyeye sevk edildi. Karımova, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KARIMOVA'YI DARBETTİKLERİ ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALDILAR

Öte yandan Karımova'nın darbedildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Karımova'ya düşürdüğü çocuk için hesap sorduğu, küfürler ederek kadını darbettikleri, araçtan inen Karımova'ya yeniden araca binmesi için baskı yaptıkları anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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