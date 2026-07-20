Esenyurt'ta Genç Çocuğa Saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Genç Çocuğa Saldırı

Esenyurt\'ta Genç Çocuğa Saldırı
20.07.2026 14:07
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Esenyurt'ta 15 yaşındaki Ö.A.Ö., Turgut Efe Ç. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Çocuk darp edildi.

Esenyurt'ta bir sitenin bahçesinde oturan 15 yaşındaki Ö.A.Ö., aynı sitede oturan Turgut Efe Ç.(19) ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Şüphelilerin site karşılaştıkları Ö.A.Ö'ye 'Ne bakıyorsun' diyerek saldırıp darbettikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Turgut Efe Ç. ile yanındaki arkadaşlarıı, sitede karşılaştıkları 15 yaşındaki Ö.A.Ö.'ye 'Ne bakıyorsun' diyerek yanlarına çağırdı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dakikalarca Ö.A.Ö'yü darbeden şüpheliler iddiaya göre çocuğun telefonunu da zorla elinden aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından polise ifade veren Ö.A.Ö., site içerisinde bulunduğu sırada Turgut Efe Ç. ve yanındaki kişilerin kendisini yanlarına çağırdığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, ardından iki kişi tarafından darbedildiğini, yere düştüğünde de saldırının devam ettiğini söyledi. Ö.A.Ö. cep telefonunun Turgut Efe Ç. tarafından zorla alındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Turgut Efe Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, olay günü Ö.A.Ö. ile karşılaştıklarını, "Ne bakıyorsun?" sözleriyle başlayan tartışmanın karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından kavgaya dönüştüğünü öne sürdü. Kimseden şikayetçi olmadığını belirten şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin Ö.A.Ö.'yü darbettikleri anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Suç, Son Dakika

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