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Esenyurt'ta genç silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Esenyurt'ta genç silahlı saldırıya uğradı

Esenyurt'ta Furkan Toy isimli genç, aracını park etmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Toy hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta genç silahlı saldırıya uğradı
06.01.2024 - 19:04,  Güncelleme: 19:06
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ESENYURT'ta Furkan Toy (21) isimli genç, aracını park edeceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Toy hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Toy, saat 11.15 sıralarında aracını evinin yakınındaki 3006. sokağa park etmek için girdi. Toy, aracını park etmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Toy, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa çıktıklarında 3 kişinin koşarak olay yerinden ayrıldığını gördü. Mahalle sakinleri hemen polisi ve sağlık ekiplerini arayarak konuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Toy'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarını incelerken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Toy'un aracıyla sokağa girdiği, kısa süre sonra ise 3 kişinin koşarak sokaktan ayrılmaya çalıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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