Esenyurt'ta Haraç Çetesi Operasyonu

02.03.2026 18:42
Molotoflu ve silahlı saldırılara karışan 12 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da 2 iş yerine molotoflu, 1 iş yerine ise silahlı saldırı düzenleyen çeteye operasyon yapıldı. İş yeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otel mühürlenirken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt, Kartal ve Sancaktepe'de 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, toptan gıda işi yapan bir iş yeri ile gece saatlerinde kapalı olan başka bir iş yerine molotoflu saldırı düzenlendi; bir iş yerine ise silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin, son olayın ardından iş yeri sahiplerini arayarak 26 milyon lira haraç istedikleri öğrenildi.

12 GÖZALTI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 12 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, 27 Şubat'ta Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü yaşı küçük olmak üzere 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında olayları planlayan, malzeme temin eden ve diğer şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının çeşitli suçlardan kaydı olduğu, bir şüpheli hakkında ise 6 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

KALDIKLARI OTEL MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı otele yönelik adli ve idari işlem yaptı. Otel mühürlenirken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin iş yerlerine molotof atma ve silahlı saldırı anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

