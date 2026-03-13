Esenyurt'ta Haşere İlaçlama Çalışmaları - Son Dakika
13.03.2026 14:35
Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Esenyurt Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla haşere ve böcek oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilçede ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program çerçevesinde mahallelerde logar ilaçlama çalışması gerçekleştirerek, haşere ve böcek oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Haşere ve böcek oluşumunu kaynağında engellemeyi amaçlayan uygulamalar titizlikle yürütülürken, çalışmaların ilçe genelinde periyodik olarak devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
