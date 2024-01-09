Esenyurt\'ta İş Yerinde Patlama: 2 İşçi Yaralandı

Esenyurt'ta ısınmak için ateş yakılan iş yerinde tiner tenekesinin patlaması sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi 2202 Sokak'ta çadır ile branda üretimi yapan iş yerinde çalışan işçiler, ısınmak için boş bir tenekede ateş yaktı. Bu sırada iş yerindeki tiner dolu teneke patladı.

Patlamada alevlerin arasında kalan işçi bağırarak dışarı çıktı. Bu sırada, çevredekilerin yere yatırdığı işçi kurtarıldı. Yüzünden yaralan kişiyle, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.