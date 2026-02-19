Esenyurt\'ta İş Yerine Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 00.46 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 3 kişi silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin camlarında kurşun izleri tespit etti. İş yeri sahibinin, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.E. tarafından tehdit edildiğini söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, M.E. ile oğulları Ö.M. ve S.A.E.'yi aynı gün yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından '6136 SKM' ile 'Mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.