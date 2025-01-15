Esenyurt\'ta Kaçırmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı

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ESENYURT'ta kavgalı oldukları arkadaşlarını minibüsle kaçırmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde amaçlarının arkadaşlarını dövmek olduğunu, yanlışlıkla minibüse bindirdiklerini söyledi. Şüphelilerin gasp ettikleri telefon için ise "Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen M.A.'nın (25) yanına yaklaşan 3 şüpheli, M.A'yı zorla minibüse bindirmek istedi. Bir süre M.A. ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Şüpheliler yoldan geçen 2 kişinin havaya ateş açması sonrasında geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.A. polis merkezine giderek daha önceden tanıdığı kişiler tarafından kaçırılmak istendiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Ramazan G.(24), Oğuz Can S.(21) ve Y.Ç.(17) gözaltına alındı.

'TELEFONU GERİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler mağduru semtlerindeki bir eğlence mekanında tanıdıklarını, mekanda çalışan bir kadınla konuştukları için M.A.'nın sürekli kendilerine küfür ettiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde olay günü M.A.'nın yolda yürüdüğünü gördüklerini ve amaçlarının dövüp kendisine ders vermek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Amacımız onu kaçırmak değildi. Ancak bize direnince yanlışlıkla minibüse bindirdik. Çevredekilerin tepkisinden korkunca bırakıp olay yerinden kaçtık." dediği bilgisi de edinildi. Gasp ettikleri telefonu M.A.'ya geri vermeyi düşündüklerini de anlatan şüphelilerin "Cep telefonu yanlışlıkla minibüsün içine düşmüştü. Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.