Esenyurt\'ta Kamyonların Tehlikeli Şerit Değiştirmesi

ESENYURT TEM Otoyolu gişelerinde kontrolsüz şekilde şerit değiştiren 2 hafriyat kamyonu, seyir halindeki servis minibüsü şoförünün araç içi kamerasıyla görüntülendi. Olaya ilişkin konuşan servis minibüsünün şoförü Kemal Aşık, "Hiç tanımam etmem. Ne olduğunu, ne bittiğini ben de anlamadım, şaşırdık. Gişeden çıkar çıkmaz önüme kırdı. Biri önümde, biri sağımda durdu, ikisi birden makasa aldılar beni" dedi.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre gişelerden geçmek isteyen otomobil sürücüsü, arkasından hızla yaklaşan 65 ADF 669 plakalı hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yaparak durdu. Gişelerden geçişin ardından sürücü, bu kez arkasından gelen başka bir hafriyat kamyonunun tehlikeli şekilde şerit değiştirmesi nedeniyle yeniden fren yapmak zorunda kaldı. Kemal Aşık idaresindeki servis minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hafriyat kamyonunun bir süre yol ortasında beklediği, bu nedenle trafikte kısa süreli aksama yaşandığı görüldü. Kamyonların kontrolsüz şerit değiştirdiği ve sürücünün art arda fren yaptığı anlar da görüntülerde yer aldı.

'GİŞEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ BENİM ÖNÜME KIRDI'

Yaşananların araç içi kamerasına yansıdığı şoförün Kemal Aşık, "Program çıkışı arkadaşlarımızı aldık evlere dağıtıma çıktım. Esenyurt gişelere geldim, 2 tane kamyon önümdeydi. Onlar sağa çekti, ben gişelere doğru yoluma devam ettim. Arkamdan bir fren sesi geldi. Fren sesi gelince durdum. Baktım sağımda araba yoktu ama arkamda kamyon vardı. Sonra ben yavaşlayınca öbür gişeden çıktı bu kamyon. Gişeden çıkar çıkmaz benim önüme kırdı. Biri önümde durdu, biri sağımda durdu, ikisi birden makasa aldılar beni. Ben baktım aşağı inecekler mi diye ama aşağı inen de olmadı. Öyle duruyorlar. Ben geri manevra yaptım, sağdan kaçmaya başladım. Bu sefer sağdaki önüme kırdı. Sağ önümdeki tekrar önüme kırdı kamyonu. Ben o şekilde oradan aradan sıyrıldım, yoluma devam ettim. Benim arabamın önünde kamera var, her şeyi çektiğini bildiğim için kimseyle bulaşmadan personelimi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde evlerine teslim ettim. Sabah da geldim müdürüme bu olayı anlattım. Müdürüm de bu olaya el koydu, gerekli yerlere ihbarımızı yaptık" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK ŞİRKET OLARAK'

Aşık, "Hiç tanımam etmem, 65 plakaydı zaten kendileri de. Ne olduğunu, ne bittiğini ben de anlamadım, biz de şaşırdık. Yani olur, dalgınlığımız olur. Ben de anlamadım yani. Biz de 40 seneden beri şoförüz. Bu yol zaten boş bir yol. Yani böyle geniş şeritli bir yol değil. Tali yoldan ana yola çıkıyorsun yani buradan. Herhangi bir sıkıntı yok yani orada. Yani öyle bir şey yapamaz. Kardeşim gel in aşağı konuşalım yani ne bu katil gibi üstümüze çıkıyor? Arabada yolcular korktu. Bizim orada çalışan genç kızlarımız var. İnsanları niye korkutuyorsunuz ki? Madem bir suç işledik, belki ben de farkına varamadım. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa dahi yani bu hareket yapılmaz. Biz de şoförüz, biz de kamyoncuyuz. Gerektiğinde biz de şoförlük yapıyoruz. Ayıp bir şey. Suç duyurusunda bulunduk şirket olarak. Böyle şeyler çok ayıp bir şey. Genel olarak insan insana her zaman yardım eder. İnsanoğlu her zaman şaşar beşer. Ama yani bu hareketler insanoğluna sığmayacak hareketler. Tamam, belki ben de suçluydum. Ben bir de servis arabasıyım yani. Neden önüme kırıyorsun böyle canavar gibi, azrail gibi? Genel olarak insan olmamız lazım. Şoför olsak, şoförlüğümüzü yapalım. Hepimiz sağa sinyal veriyoruz, sola giriyoruz, acemi şoförlerimiz oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Motorcular var mesela. Ama ne yapacaksın, işin sonunda insanlığımızı göstereceğiz biz. Önce insan olmak lazım. Senin araban büyük diye benim üstüme çıkmak zorunda değilsin. Beni korkutmak zorunda değilsin. Ben şoför adamım, ben korkmam ama yanımdaki insanlar korkuyor" ifadelerini kullandı.