Esenyurt\'ta Kardeş Kültürler Festivali Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, Resul Dindar konseriyle final yaptı. Festivalin son gününde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kadın ve çocuklara yönelik cinayetlere dikkati çekerek, "Biz Esenyurt'tan, tüm kadınlar adına haykırıyoruz: Kadın cinayetleri son bulsun. Hükümet görevini yapsın!" dedi.

Esenyurt Belediyesi Kardeş Kültürler Festivali, Resul Dindar konseri ile final yaptı. Festivale, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Karadeniz İlleri Dernek Başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve binlerce Esenyurtlu katıldı.

Sanatçı Resul Dindar'a çiçek takdimi için sahneye çıkan Belediye Başkanı Ahmet Özer, kadın ve çocuklara yönelik cinayetlerle ilgili konuştu. Özer, Kadınların ve çocukların her daim yanında olacaklarını belirterek, "Biz, kederde, kıvançta, tasada biriz, beraberiz. Bu birliğimizi ve dirliğimizi kimse bozamaz. Maalesef zaman zaman üzücü olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih'te iki genç kızımız katledildi. Daha önce de Narin kızımızı kaybetmiştik. Biz, Esenyurt'tan, tüm kadınlar adına haykırıyoruz: Kadın cinayetleri son bulsun! Hükümet görevini yapsın. İnşallah Narin'in adını yaşatmak için yakın zamanda ismini bir yere vereceğiz" dedi.

"Mottomuz 'Mutluyuz, çünkü Esenyurtluyuz' adım adım hayata geçiyor"

Başkan Özer, müziğin birleştirici gücüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yeşilin, mavinin hırçın dalgalarıyla buluştuğu coğrafyanın yiğit, mert insanları, Karadenizliler, hoş geldiniz. Bugün sizlere o engin coğrafyanın denizinden ve dağlarından süzülerek gelen bir sesi getirdik: Resul Dindar. Hoş gelmiş, sefa getirmiş! Değerli kardeşlerim, İl Dernekleriyle birlikte düzenlediğimiz Kardeş Kültürler Festivali'nin sonuna geldik. Biliyorum, festivalin bitmesini istemiyorsunuz ama her güzel şeyin bir sonu var. Size söz veriyorum; gelecek yıl çok daha görkemli, daha büyük bir festival yapacağız. Bu festivalin bu kadar güzel ve coşkulu geçmesinden dolayı Anadolu'nun dört bir yanından gelen, Esenyurt'u kendine yurt edinmiş siz değerli kardeşlerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Nasıl ki Barış ve Kardeşlik Şehri dedik, mutluluğu da birlikte bir kanaviçe gibi örüyoruz. Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti yapacağız dedik, yine sizin görkemli desteğinizle bunu başaracağız ve bu yürüyüşü de sizlerle beraber sürdüreceğiz. Dokuz gündür burada horonlar halaylara, sıtranlar türkülere, zeybekler şarkılara karıştı. Karadeniz'in sesi burada yankılandı. İnsanlar enstrümanlarını alıp geldiler; curasıyla, türküleriyle, sazıyla, kavalıyla... Bütün Anadolu'nun sesini burada duyduk. Kararlıyız; büyük bir gayretle Türkiye'ye örnek olacak bir modeli Esenyurt'ta uyguluyoruz. Bu festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum. Mottomuz 'Mutluyuz, çünkü Esenyurtluyuz' adım adım hayata geçiyor. Kötü günleri geride bırakacağız. Hepimiz çocuklarımızla, kızlarımızla, annelerimizle birlikte daha güzel bir Esenyurt'u inşa edeceğiz. Festivallerimiz bitmeyecek; hemen ardından yenileri gelecek. Hem hizmet edeceğiz hem de kültür ve sanatla anılan bir kenti birlikte inşa edeceğiz. Bu yolda kararlıyız. Çünkü sizlerin güvenine layık olmak istiyoruz. Bize inanın, bize güvenin, sizi asla mahcup etmeyeceğiz."

"Sanat tarafsız olduğunda daha etkili oluyor"

Sanatçı Resul Dindar ise sanatın tarafsızlıkla daha etkili olduğunu belirterek, "Sesleri duyuyoruz, galiba biz de fırtınaya denk geldik gibi görünüyor. Bilmiyorum. Sahne henüz başlamamış, sahnede karşılıklı rüzgar estireceğiz artık. Esenyurt'ta büyük bir heyecanla bizi bekleyen gençler var. Onlarla kucaklaşacağız, beraber şarkılar söyleyeceğiz. Sahnedeki atmosferi göreceğiz. Ben de oldukça merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada zaten barış ve kardeşlik var. Esenyurt önemli bir yer çünkü çok farklı kültürler bir arada. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Ege... Türkiye'nin dört bir yanından insanlar burada. Belki ben de bu akşam repertuarıma farklı şarkılar ekleyebilirim; herkese hitap etmek adına. Zaten kardeşliğin olduğu bir yerdeyiz, barışın olduğu bir yerdeyiz. İnşallah sahnede güzel şeyler yaşayacağız, göreceğiz. Müziğin birleştirici gücü her zaman var. Farklı kültürlerden insanlar müzikle bir araya gelebiliyor. Bu, bazen başkalarının başaramadığı bir şey… Sanat böyle bir şey işte… Sanat tarafsız olduğunda daha etkili oluyor. Herkes için sanat olmalı, böylece birleştirici bir rol üstlenir. Bugün de böyle bir atmosfer var. Hayırlısıyla güzel bir konser olacak inşallah" diye konuştu.