Esenyurt'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başladı

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5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

(İSTANBUL) - Esenyurt'ta trafiğin yoğun olduğu noktalarda güvenli akış için devam eden çalışmalar kapsamında sanayi noktalarını bağlayan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta "Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon" çalışmaları başlatıldı.

Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta geometrik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarını başlattı. İlçenin iki önemli noktası olan Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesini bağlayan kavşakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile ortak çalışma yürütülüyor. Kavşakta yapılan altyapı çalışmalarının ardından sinyal direkleri takılarak refüj çalışmaları yapılacak.

Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak ile 1618. Sokak kesiminde bulunmaktayız. Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan bu yolların açılmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz kesim Esenyurtlular için önemli bir uğrak noktasına dönüştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bu kavşakta bir sinyalize projesi üzerine çalıştık. Ekipler sahada ve projenin uygulamasını yapıyorlar. Sinyal direkleri için gerekli beton blokların yerleştirmesi yapılıyor. Proje tamamlandığında bu yolu artık trafik ışıklı, sinyalli olarak Esenyurtluların kullanımına sunacağız. Kavşağı Esenyurtlular için daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmiş olacağız."