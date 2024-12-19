Esenyurt\'ta Kayyum Cami Mülklerini Müftülüğe Devretti

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyumun, ilçedeki 37 caminin mülkiyetini, encümen kararı ile müftülüğe devrettiği ortaya çıktı. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, devir işlemindeki asıl amacın camilerin altında bulunan dükkanlar olduğunu iddia etti.

İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP'li Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum yönetiminin icraatlarını konu aldı. Esenyurt Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan arazilerin başka kurumlara devredilmesini eleştiren Aktaş, ayrıca ilçede üzerinde cami bulunan birçok parselin de müftülüğe devredildiğini söyledi. Aktaş, "Müftülük bir yazı göndermiş. 37 cami yerini bize bağlayın diye. Amacınızın cami olmadığını biliyoruz ki amaç caminin altındaki işletmeler. Oraya çökmeye çalışıyorsunuz."

"Müftülük istedi Kayyum verdi"

Camilere ait mülkiyetlerin, Esenyurt Müftülüğü'ne devredilmesiyle ilgili talebin, seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasından bir ay sonra yapıldığı öğrenildi. Esenyurt Müftülüğü, 28 Kasım 2024 tarihinde Esenyurt Belediyesi'ne bir yazı göndererek, 37 caminin mülkiyetinin kendilerine devredilmesini istedi. Esenyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, Belediye Encümeni'ne gönderilen yazıda şöyle denildi:

"İlçe Müftülüğü'ne ait yazıda, İlçemiz Müftülüğüne bağlı camilerden, mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı idaremize ait olan ve uygulama imar planında 'Dini Tesis Alanı' olarak belirlenen taşınmazların tamamının Müftülüğe tahsisi hususu talep edilmektedir. Bahse talep konusu üzerine, 'mülkiyeti Esenyurt Belediyesine ait olan camiler', 'mülkiyetinde Esenyurt Belediyesinin hissesi bulunan camiler', 'hüküm ve tasarrufu idaremize ait tescil harici alanlarda bulunan camilerin' ve uygulama imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen taşınmazların tamamının ekli listede belirtildiği şekilde Müftülüğe 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince 25 yıl süre ile tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 31 inci maddesinin son fıkrası ve yanı kanunun 45 inci maddesinin ek fıkrası gereğince Belediye Encümeni'ne havalesini olurlarınıza arz ederim."

"Müftü Aykul'un talebi"

Esenyurt Müftüsü Selami Aykul'un imzasıyla, camilerin devredilmesiyle ilgili olarak Esenyurt Belediyesi'ne gönderilen yazıda ise şöyle denildi:

"İlçe Müftülüğüne bağlı camilerden mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı Belediyenize ait olan ve imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen ek listede bilgileri yazılı taşınmazların tamamının Müftülüğümüze tahsis ve devrinin yapılması hususunda; bilgi ve gereğini arz ederim."