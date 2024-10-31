Esenyurt'ta Kayyum Protestosu: Sendika Üyeleri Abluka Altına Alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kayyum Protestosu: Sendika Üyeleri Abluka Altına Alındı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto eden Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve sendika üyeleri, polis tarafından abluka altına alındı. Protesto sırasında meydana gelen olaylar ve KESK'in kayyum uygulamasına karşı duruşu dikkat çekti.

31.10.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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(İSTANBUL) Polis, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla belediye meydanına gelen Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve sendika üyelerini abluka altına aldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve beraberindeki 30 sendika üyesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto amacıyla Esenyurt Belediyesi önüne gelerek açıklama yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren abluka

Açıklamanın ardından Bozkurt ve sendika üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis açıklama sonrasında grubu abluka altına alarak yürüyüşü engelledi. Yaklaşık 45 dakikadır süren abluka sırasında bazı vatandaşlar Tüm Bel-Senli gruba destek verdi. Polis daha sonra gruba destek veren vatandaşları belediye meydanından dışarı çıkardı.

Tüm Bel-Sen'in bağlı bulunduğu KESK de, kayyum uygulamasına tepki gösterdi.

KESK'in açıklaması şu şekilde:

"KESK olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kayyum Protestosu: Sendika Üyeleri Abluka Altına Alındı - Son Dakika

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