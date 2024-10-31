Esenyurt'ta Kayyum Rejimine İtiraz Mitingi

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(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde; "Buradan bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz, kayyum rejimine izin vermeyelim. Hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan kayyum rejimine direnecek miyiz, demokratik bir Cumhuriyet için hep birlikte direneceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, SOL Parti ve birçok siyasi parti temsilcisi de mitinge destek verdi.

Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Dün bir darbe yapıldı. Bu darbeyi yapan otoriter rejimi kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Herkesin tüm farklılıklarla bir arada yaşadığı bir yer. Tam da farklılıklarınız bir arada olduğunuz için kent uzlaşısıyla kazanılan bu darbeyi asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Onlar, iç barıştan bahsediyor. Evet, Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı var. O zaman kent uzlaşısını sağlamış, iç barışı sağlamış bir ilçenin başkanına neden şafak operasyonu yaptınız? Bugün Esenyurt halkının iç barışına darbe yapıldı. Asla kabul etmiyoruz. Kayyum demek, halkın seçme ve seçilme hakkını almaktır; kayyum demek, sizlerin iradesine darbedir; kayyum demek, 'Seçilmişler belediyeyi yönetemez, benim atayacağım memur yönetecek' demektir. Bu da otoriter rejim demektir. Biz kayyum rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz. Bu rejimin ne kadar tehlikeli olduğunu deneyimledik. Buradan bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz, kayyum rejimine izin vermeyelim. Hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan kayyum rejimine direnecek miyiz, demokratik bir Cumhuriyet için hep birlikte direneceğiz. Cumhuriyetin 100 yılında demokratik cumhuriyeti inşa etmek için demokratik paydada buluşacağız ve kazanacağız. Mücadelemiz mübarek olsun."

Özgür Çelik: Adalet için buradayız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Haktan, hukuktan, adaletten yana olan Esenyurtlularla, İstanbullularla bir aradayız. Adalet için, kayyumlara geçit yok demek için buradayız. Siyaseti bir sopa olarak kullanarak yargı taciziyle siyaseti dizayn etmek isteyenler için bir aradayız" diye konuştu.