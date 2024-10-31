Esenyurt'ta Kayyum Rejimine İtiraz Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Kayyum Rejimine İtiraz Mitingi

Geniş Video İzle

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti ve kayyum uygulamalarına karşı durulması gerektiğini vurguladı.

31.10.2024 20:23  Güncelleme: 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde; "Buradan bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz, kayyum rejimine izin vermeyelim. Hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan kayyum rejimine direnecek miyiz, demokratik bir Cumhuriyet için hep birlikte direneceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, SOL Parti ve birçok siyasi parti temsilcisi de mitinge destek verdi.

Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Dün bir darbe yapıldı. Bu darbeyi yapan otoriter rejimi kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Herkesin tüm farklılıklarla bir arada yaşadığı bir yer. Tam da farklılıklarınız bir arada olduğunuz için kent uzlaşısıyla kazanılan bu darbeyi asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Onlar, iç barıştan bahsediyor. Evet, Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı var. O zaman kent uzlaşısını sağlamış, iç barışı sağlamış bir ilçenin başkanına neden şafak operasyonu yaptınız? Bugün Esenyurt halkının iç barışına darbe yapıldı. Asla kabul etmiyoruz. Kayyum demek, halkın seçme ve seçilme hakkını almaktır; kayyum demek, sizlerin iradesine darbedir; kayyum demek, 'Seçilmişler belediyeyi yönetemez, benim atayacağım memur yönetecek' demektir. Bu da otoriter rejim demektir. Biz kayyum rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz. Bu rejimin ne kadar tehlikeli olduğunu deneyimledik. Buradan bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz, kayyum rejimine izin vermeyelim. Hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan kayyum rejimine direnecek miyiz, demokratik bir Cumhuriyet için hep birlikte direneceğiz. Cumhuriyetin 100 yılında demokratik cumhuriyeti inşa etmek için demokratik paydada buluşacağız ve kazanacağız. Mücadelemiz mübarek olsun."

Özgür Çelik: Adalet için buradayız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Haktan, hukuktan, adaletten yana olan Esenyurtlularla, İstanbullularla bir aradayız. Adalet için, kayyumlara geçit yok demek için buradayız. Siyaseti bir sopa olarak kullanarak yargı taciziyle siyaseti dizayn etmek isteyenler için bir aradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, DEM Parti, Esenyurt, Politika, Güncel, Kayyum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kayyum Rejimine İtiraz Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kayyum Rejimine İtiraz Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.