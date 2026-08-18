Esenyurt'ta Kundaklama Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Kundaklama Şüphelisi Gözaltında

Esenyurt\'ta Kundaklama Şüphelisi Gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini hedef alan şüpheli, yangın çıkardıktan sonra yakalandı.

ESENYURT'ta iddiaya göre, ayrıldığı kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı binayı hedef alan İ. A., 4 kez camlarını kırdığı daireyi, 2 kez de ateşe verdi. Bu sefer babanın da evde bulunduğu sırada benzin döküp çakmağı yakan şüpheli, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli İ. A., genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef aldı. Farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelen şüpheli, dairenin camlarını 4 kez taşlayarak kırdı, binayı ise 2 kez kundaklama girişiminde bulundu.

CAMLARI YAPTIRMAYA GELDİ, YANGININ ORTASINDA KALDI

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi. Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Duvarların ve girişin bir anda alevler içinde kaldığı yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şüphelinin, skuter ile gelmesi ve yanıcı madde ile binayı ateşe vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kundaklama Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

01:02
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
00:10
Galatasaray Batrakov’u İstanbul’a getiriyor
Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor
00:07
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
23:24
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 03:11:16. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kundaklama Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.