Esenyurt'ta Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı

Esenyurt'ta otomobille geldikleri iş yerini kurşunlayıp kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polisler, şüphelilerin kaçtıkları güzergahı araştırdı.
Plakaları bantla gizlenen araç tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, daha sonra operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
