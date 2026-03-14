Esenyurt'ta Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı

Esenyurt'ta otomobille geldikleri iş yerini kurşunlayıp kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polisler, şüphelilerin kaçtıkları güzergahı araştırdı.

Plakaları bantla gizlenen araç tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, daha sonra operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.