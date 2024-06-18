Esenyurt'ta Meslek Yüksek Okulları Hayata Geçirilecek

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(İSTANBUL) - Esenyurt'ta işsizliğe çözüm bulmak ve sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek yüksek okullarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Başkan Özer'in yanı sıra Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Fatih Yağız, Van İş Adamları Derneği Genel Başkanı Fetullah Kardaş, dernek başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Katılımcıları, iki ayda ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendiren Özer, "Halk bize güvendi. Bizim sorumluluğumuz ağır. Onlara karşı mahcup olmamak için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz" dedi.

Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 7'sini karşılayan Esenyurt'ta sanayinin nitelikli ara eleman bulmakta zorlandığını söyleyen Özer, "Burada sanayinin aradığı ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir meslek yüksek okulu açmayı düşünüyoruz. Esenyurt'ta Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan güzellikler ve olanaklar var. Türkiye GSMH'nın yüzde 7'sini biz üretiyoruz. Göçle gelen bir nüfus var. İki yüz elli bin gencimiz var. Bunlar iyi yönetici için bir nimet. Bu durumu iyi değerlendirerek yılda 100 bin vatandaşımızı istihdam edeceğiz" diye konuştu.

"İki ayda 25 bin ton asfalt döktük"

Ulaşılabilir bir Esenyurt için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Özer, şöyle devam etti:

"Geldiğimizde çöp dağlarıyla karşılaştık. Şimdi Esenyurt geçmişe göre çok temiz. Bir hafta içinde on iki tane yeni aracı temizlik filomuza ekledik. Halkın sağlığı bizim için son derece önemli. Ulaşılabilir bir belediye için iki ayda yirmi beş bin ton asfalt döktük. Bu yüz bin tonu aşacak. Yetmiş caddeyi asfaltla buluşturacağız. Otuz beş bin metrekare parke taşı döşeyerek sokakları düzelttik. Bir park açtık, bayramdan sonra da 100 bin metrekareyi bulan bir park açacağız. Komşu belediyelerimiz bu kadar büyük sorunlara rağmen iki ayda bunları yaptığımıza inanamıyor."

"Kent lokantaları açacağız"

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaları da değinen Prof. Özer, "Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak bir tesis yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açacağız. Bunun yanı sıra kent lokantaları açacağız çünkü buradaki insanlar, insanlık onuruna yakışır derecede yaşamayı hak ediyorlar. Onlara el uzatmamız, sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Şu anda atıl durumda olan dört, beş tesisimiz var, onları da ayağa kaldıracağız. Bir Kardeşlik Merkezi açacağız ve tüm derneklerimizi bir çatı altında toplayarak Barışın ve Kardeşliğin Kenti Esenyurt idealini hayata geçireceğiz" dedi.