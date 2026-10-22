Esenyurt'ta otomobil önce motosiklete sonra yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta otomobil önce motosiklete sonra yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde rampadan inen otomobil önce motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı; otomobil kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ESENYURT'ta rampadan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Muhammet K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CLH 534 plakalı otomobil rampadan aşağı indiği sırada araç önce seyir halindeki bir motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandıkları belirlenen motosiklet sürücüsü ile yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammet K.'yi gözaltına aldı. Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletGüvenlikEsenyurtMevlanaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi Sonrası korkunç İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Milano’da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş’ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi Milano'da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş'ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta otomobil önce motosiklete sonra yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei