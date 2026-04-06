Esenyurt'ta Park İçine Yapılmak İstenen Bina İçin Kayyum Can Aksoy'a "Kırmızı Kart" Protestosu

06.04.2026 11:07  Güncelleme: 12:05
(İSTANBUL) - Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın içerisine emniyet binası yapılmak istenmesine karşı protesto düzenlendi. Park içinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'a ellerindeki "kırmızı kart" ile tepki gösterdi.

Bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'a karşı tepkiler sürüyor. İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki halı sahaların kaldırılarak yerine emniyet binası yapılma projesine karşı çıkan Esenyurt Kent Konseyi ve 13 farklı siyasi partinin ilçe başkanları, "Parkıma Dokunma" buluşması gerçekleştirdi. Sökülen halı sahalarda yapılan buluşmaya Ahmet Özer de katıldı.

TİP ile Saadet Partisi arasında maç

Parkın yapılaşmaya açılmaması talebiyle CHP ve Saadet Partisi tarafından başlatılan imza kampanyası için stantlar açıldı, imza toplandı. Saadet Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nin oluşturduğu futbol takımları, sökülen halı sahada dostluk maçında karşı karşıya geldi. TİP İlçe Başkanı Duygu Eroğlu'nun hakemlik yaptığı karşılaşmanın başlama vuruşunu Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Ahmet Özer, ilçe başkanları ve çocuklarla birlikte yaptı.

Kırmızı kartlar bu sefer futbolculara değil

Maç boyunca "kırmızı kartlar" bu kez futbolculara değil, parkın içine emniyet binası yapılmasını isteyen kayyum yönetimine çıktı. Sadece hakem değil; sahadaki çocuklar, ilçe başkanları ve vatandaşlar da kırmızı kartlarını kayyum Can Aksoy için kaldırdı.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
